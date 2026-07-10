La minera Silver Mountain Resources confirmó que su mina subterránea polimetálica Reliquias, ubicada en el distrito de Castrovirreyna, región Huancavelica, entrará en producción en el tercer trimestre de 2026. La rehabilitación de la planta concentradora —de la que la compañía es propietaria al 100%— está completada en cerca del 95%.

En detalle, la firma canadiense inició a principios de julio las pruebas industriales de todos los equipos del circuito de la planta, utilizando mineral de baja ley (menor concentración). Con ello, Silver Mountain marca su transición de empresa desarrolladora a productora en el activo, que estuvo previamente en operación y es rico en plata.

“Nuestro equipo está muy entusiasmado con el continuo avance de Silver Mountain, que pasa de ser una empresa desarrolladora a una empresa productora, y con las oportunidades adicionales de creación de valor que vemos en nuestro distrito más allá de la producción comercial”, señaló Álvaro Espinoza, CEO de Silver Mountain.

Su principal activo es el Proyecto Reliquias, una mina de plata que anteriormente estuvo en producción, ubicada en el distrito de Castrovirreyna, Huancavelica.

Silver afina sus últimos detalles en planta antes de producir plata

Dentro de la planta concentradora, el circuito de chancado, que tritura la roca, ya está operativo y probado. El área de molienda —donde un molino de bolas reduce el mineral a un tamaño más fino— completó las pruebas en vacío, con la máquina funcionando dentro de los rangos esperados de alineación, lubricación, vibración y consumo de energía. La zona de flotación, donde se separa el metal valioso del resto de la roca, también terminó sus pruebas sin carga.

Lo que falta se concentra en los sistemas de apoyo, como el suministro de agua y aire (avanzado al 80%), y en los ajustes finales de los equipos de medición y control antes de que la planta empiece a operar con mineral real.

De cara al cierre del año, la compañía prevé publicar una estimación actualizada de recursos minerales y un análisis económico preliminar (PEA) actualizado de Reliquias en el cuarto trimestre de 2026.

Reliquias: Silver con capital y 12,000 toneladas de mineral listas para el arranque

La canadiense Silver Mountain Resources viene ejecutando el reinicio de su mina de plata Reliquias, en Huancavelica, con el respaldo de más de US$ 30 millones en caja. Ese soporte financiero le da la holgura necesaria para completar el arranque previsto y reduce el riesgo de ejecución en el tramo final hacia la producción comercial.

En meses recientes, la compañía reportó avances clave: más de 3,000 metros de desarrollo subterráneo terminados, todos los equipos principales de la planta ya entregados, cerca de 12,000 toneladas de mineral almacenadas para el arranque y la infraestructura de relaves, campamento, líneas eléctricas y tratamiento de agua completamente operativa.

En paralelo, la firma continúa con su programa de perforación de relleno en Reliquias —que afina el cálculo del mineral disponible— y con la exploración en la vecina mina Caudalosa, parte de su estrategia de crecimiento a escala de distrito. Todos los proyectos siguen alineados con el cronograma que apunta al tercer trimestre de 2026.

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