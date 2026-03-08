Este 2026, se cumplen 30 años del ingreso a la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿qué tan relevante ha sido esta exposición al mercado?

Buenaventura fue la primera minera latinoamericana en listar en la Bolsa de Nueva York, es muy importante para nosotros y para el país también. Nos deja la posibilidad de que muchos fondos se interesen por la acción de Buenaventura.

Precisamente, luego del alza del precio del oro, ¿han visto flujo de capital interesado en mineras peruanas, o particularmente en Buenaventura?

Sí, mira, el valor de Buenaventura hace año y medio, dos años, había bajado a alrededor de los US$3,000 millones, hoy está en un valor aproximado de los US$10,000 millones. Esto es un efecto de, por supuesto, muchas mejoras operativas que hemos tenido, la viabilidad, la sostenibilidad que tiene Buenaventura en el largo plazo y las eficiencias que hemos logrado en los últimos dos años, la producción y, por supuesto, también nos ha ayudado mucho los precios internacionales, que con esta subida es una oportunidad e inversión importantísima.

¿Hoy sigue con una concentración en metales preciosos?

En nuestras ventas, tenemos un mix interesante y sano, porque más o menos el 50% de nuestros ingresos vienen del cobre y el otro 50% de metales preciosos. Es una cobertura que tenemos.

Hoy todos los precios han subido por distintas razones, geopolíticas, el cambio de la matriz energética, que es el sustento en la subida del precio de los metales básicos, especialmente el cobre, por supuesto; la inteligencia artificial, los grandes centros de datos que se están construyendo, todo eso ayuda al precio del cobre.

Por el lado de los metales preciosos, la inestabilidad geopolítica, la deuda, todos los países ven al oro y a la plata, en alguna medida, como refugio de valor. Entonces, hoy los precios están altos y también ha habido cosas internas que han ayudado a destapar el valor de Buenaventura. Una, por supuesto, el logro que hemos tenido de producir la primera barra de oro en nuestra nueva mina San Gabriel (Moquegua), que será la columna vertebral de nuestra producción de oro por los siguientes 14 años.

¿En qué situación está San Gabriel?

Estamos en proceso de ramp up, pero ya la primera barra se produjo el día 23 de diciembre del año pasado, y que era un objetivo que habíamos prometido al mercado. Además, estamos con la consolidación de la operación de Yumpag, que es una mina de plata produciendo alrededor de entre 8 millones y 9 millones de onzas anuales. Hoy, estamos haciendo el esfuerzo para incrementar la producción a un 20% más.

También con la consolidación de nuestra mina Brocal (Pasco) como productora de cobre, incrementando el throughput (procesamiento) diario de los 11,500 a casi 13,000 (toneladas) promedio diario.

Leandro García, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura.

En San Gabriel, ¿cuándo llegarían a producción comercial?

Según los estudios, en diseño, llegaremos al próximo año, 2027. Va a ser un ram up paulatino, y hoy estamos con tratamientos en la planta, estamos en 500 toneladas diarias, pasaremos a 2,000, estabilizaremos, y ahí pasaremos a las 3,000 toneladas diarias.

En cuanto a producción comercial, básicamente ya estamos produciendo barras de doré y esas ya las podemos vender. Tenemos los permisos suficientes como para vender los productos que hoy estamos ya produciendo.

El mix en los ingresos comentado, ¿es algo que esperan mantener?

El año pasado hemos terminado de dibujar una estrategia hasta el año 2040 y la idea es mantener ese mix. Creo que es un mix sano, nos permite estar protegidos de alguna forma en nuestros riesgos de precios.

En nuestra producción de cobre, tenemos una visión de largo plazo; en nuestra producción de plata, tenemos una visión también de largo plazo con cantidades a producir que podrían mantenernos ese mix. Quizás en oro es donde, por el incremento de los otros metales (cobre), vamos a necesitar reforzar la producción. Además de San Gabriel, tenemos que trabajar en conseguir onzas adicionales para seguir manteniendo este equilibrio.

Para aumentar la producción de oro, ¿irán por ampliaciones de actuales operaciones o nuevos proyectos?

Primero, el esfuerzo es internamente revisar dónde hay posibilidades de incrementar esta producción. Este año, aprovechando la situación de los precios y el sano flujo de caja que estamos teniendo, estamos incrementando nuestros esfuerzos en exploraciones, no solamente en greenfields, sino también near mine y brownfields (en zonas cercanas) para consolidar e incrementar nuestros recursos en general en todos los metales.

Estamos incrementando aproximadamente un 30% nuestra inversión en exploraciones año a año. Y si en el tiempo estas exploraciones no dan resultados, desde hoy también estamos atentos a cualquier oportunidad que haya de una M&A (fusiones y adquisiciones), principalmente focalizándonos en oro.

Buenaventura busca mantener un mix de ingresos con 50% proveniente de cobre y el otro 50% de metales preciosos.

Proyectos de exploración y potenciales compras

En exploración, ¿cuántos proyectos tienen?

Tenemos en prefactibilidad a Trapiche (Apurímac), que es cobre. Estamos en nuestro proyecto Sulfuros de Coimolache (Cajamarca). Estamos tratando de armar un proyecto de sulfuros en La Zanja (Cajamarca) y estamos también tratando de armar el proyecto El Algarrobo (Piura).

También destacaba oportunidades inorgánicas, de compras o fusiones…

Sí, y no solamente es una visión dentro del territorio nacional, sino también la oportunidad internacional, lo que hemos intentado muchas veces, pero al final hemos regresado acá al Perú. Pero sí, estamos viendo Argentina, que está siendo un destino bastante interesante para las inversiones mineras. Chile, que es un mercado maduro. México, de repente.

Evaluamos cualquier oportunidad dentro de países amigables a la inversión, por supuesto, y con proyectos interesantes.

De manera preliminar, ¿son dos o tres proyectos en revisión fuera del Perú?

Estamos revisando el prospecto de una mina afuera, hoy. Todavía no se puede mencionar mucho porque estamos recién en las primeras tratativas, firmando documentación para proteger la información de cada una de las partes. Estamos en un estado muy, muy preliminar.

Leandro García, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura.

Inversiones de Buenaventura en 2026

Tras la construcción de San Gabriel, ¿qué proyectos van a requerir las principales inversiones de la compañía?

Vamos a enfocar nuestras inversiones para los estudios adicionales, para completar las prefactibilidades de Trapiche, Coimolache, de Sulfuros y de Algarrobo. Y en estos cuatro, también tenemos ya autorizado proceder con las inversiones para seguir completando los estudios que nos permitan tomar la decisión de ir a construcción con estas minas.

Todavía falta, hay procesos de estudios que demoran, hay que hacer estudios de agua, perforaciones, incrementar la base de recursos, reconfirmarlas, es una variedad de labores que se tienen que hacer, pero todas apuntan a consolidar los estudios que nos permitan llevar a una decisión positiva de seguir avanzando para poder tener una unidad más.

¿El proyecto más maduro sería Trapiche?

Sí. Trapiche es un proyecto que lo venimos trabajando casi 30 años, por diferentes razones hemos trabajado de una forma intermitente, pero ya hace unos siete años que venimos trabajando continuamente. Es un proyecto donde debemos incluir estudios adicionales para poder tener mayor seguridad y tratar de reducir la cantidad de riesgos que tenemos identificados.

En algún momento, se comentaba que Trapiche demandaría la incorporación de algún socio...

Dependiendo. En la medida que los capex van subiendo en el tiempo, con el objetivo de reducir el riesgo de este proyecto, sí se contempla invitar o buscar un socio que nos ayude a llevar a cabo toda la construcción y el proceso de inversión, pero no necesariamente se va a hacer así, va a depender, por supuesto, de la calidad de la operación que se está proyectando y de la posición financiera que podamos lograr una vez que terminemos el estudio de factibilidad. De esto todavía es como para el año 2028 o 2029. En ese momento, ya tomaremos la decisión.

Solo para este año, ¿tienen ustedes alguna proyección de inversión definida?

El total del capex de este año para sostenimiento está entre US$ 200 millones y US$ 220 millones; y para crecimiento, son unos US$ 185 millones o US$ 195 millones. El capex de crecimiento estará enfocado en Trapiche, Algarrobo y La Zanja.

Buenaventura enfocará sus inversiones para completar los estudios de prefactibilidad de Trapiche, Coimolache, proyecto de Sulfuros y Algarrobo. (Foto: GEC).

Desinversiones en revisión

De otro lado, ¿también evalúan vender alguna operación o activo?

Efectivamente, tenemos tres unidades que hemos identificado donde podríamos hacer la desinversión. Seguimos en evaluación. Con los precios que hay hoy en día, hemos tenido que regresar a la evaluación y ver cuál es la situación actual de esas unidades. Entonces, todavía nos vamos a demorar un poco en tomar la decisión, pero sí, es una tarea diaria ir revisando y finalmente tomar la decisión final.

¿Hablamos de unidades en producción, o serían, digamos, proyectos exploratorios?

No, como ya lo hemos mencionado antes, estamos evaluando Julcani, Orcopampa y Tambomayo.

Por diferentes indicadores, ¿ya no encajarían en la estrategia futura de la compañía?

Exactamente. Nosotros hemos puesto que tengan una vida de mina más de 10 años, que su nivel de costos esté en el segundo cuartil en los costos comparables internacionalmente, que genere un ebitda de US$ 100 millones al año. Entonces, estas no encajaban, pero ahora con los precios hay que revisar esa decisión.

Precisamente, sobre los precios, ¿qué se espera?

Para efectos de nuestros cálculos, nosotros somos bien conservadores. Y, por supuesto, no estamos haciendo proyecciones con los spots actuales. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos con los precios que usamos porque se toman decisiones con esos precios.

Entonces, bajo ese pensar, ese pensamiento, las evaluaciones que hacemos y los presupuestos que nos planteamos los hacemos con precios bastante más bajos del actual. ¿Qué va a pasar? De verdad que no lo sabemos. Pero sí hay fundamentos que se mantiene.

El cambio climático se mantiene, el cambio de la matriz energética sigue, continúa. La inteligencia artificial es un camino que no se va a detener. La necesidad de construcción de centros de datos no se va a detener. El déficit de los gobiernos, la crisis de déficit fiscal de todos los países no se va a arreglar de un día a otro. Entonces, los inversores buscan refugio y ese refugio principalmente es el oro y la plata. Entonces, en el muy corto plazo, los fundamentos no han cambiado.

Solo en producción, ¿qué prevén para la empresa?

En plata y cobre, vamos a estar muy parejos con la producción del año pasado, quizás hay un pequeño incremento. Por el lado del oro, sí puede haber un incremento por la producción que tengamos en San Gabriel, que este año sumará 50,000 onzas netas. Entonces, sumando y restando, la producción de oro va a crecer un poco.