Buenaventura avanza en el desarrollo de una serie de proyectos en Perú.
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

En medio del alza del precio de metales como el oro y el cobre, Compañía de Minas Buenaventura traza su estrategia de cara al 2040 con el impulso de nuevos proyectos tras el desarrollo de la mina aurífera San Gabriel (Moquegua) y opciones de fusiones y adquisiciones (M&A) a la vista. Conozca los planes e inversiones a corto plazo de la minera peruana, que este 2026 cumple tres décadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, en entrevista con su gerente general, Leandro García.

