Aunque el Estado ya había gastado recursos en más de 111 mil proyectos, finalmente estos dejaron de formar parte de la cartera activa de inversiones y, en la mayoría de los casos, ya no se reactivarían. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Aunque el Estado ya había gastado recursos en más de 111 mil proyectos, finalmente estos dejaron de formar parte de la cartera activa de inversiones y, en la mayoría de los casos, ya no se reactivarían. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Guadalupe Gamboa
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Durante la primera mitad del año, más de 111 mil inversiones públicas fueron desactivadas del Banco de Inversiones, pese a que ya había algún nivel de ejecución del presupuesto asignado, revela un estudio del Consejo Privado de Competitividad (CPC), compartido en exclusiva a Gestión.

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