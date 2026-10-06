Resultados de la ONPE muestran que ningún candidato supera el 30% de votos validos en 15 regiones. Foto: GEC.
Resultados de la ONPE muestran que ningún candidato supera el 30% de votos validos en 15 regiones. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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Hasta las 15:40 horas, 15 de los 25 gobiernos podrían acudir a una segunda vuelta electoral, debido a que ningún partido político supero el 30% de los votos válidos, según el detalle de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Hasta las 15 horas, las actas contabilizadas por la ONPE superan en general el 97%, excepto Loreto, que aún alcanza el 81.872%.

En Amazonas, al 97.941 % de actas contabilizadas por el ONPE, el candidato de Somos Perú obtuvo el (25.952%) de los votos, mientras que el partido que le sigue del movimiento regional amazonense Unidos al Campo, el (23.643%). En Áncash al 98.308%, el candidato de Alianza para el Progreso registra el (20.998%) y el de Podemos Perú, (16.103%).

En el sur, Arequipa al 99.165 % de actas contabilizadas, el aspirante de Fuerza Arequipeña el (25.222%) y el de Ahora Nación, (14.459%); en Cajamarca al 98.653 % el de Somos Perú obtiene el (29.659%) y le sigue Alianza Para el Progreso con el (23.151%).

Por su parte en Junín al 98.261%, el candidato de Podemos llega al (29.137%) y el de Alianza Para el Progreso el (27.085%).

Mientras que en la costa, La Libertad al 97.735%, el candidato de Somos Perú (24.791%) deberá enfrentarse en una segunda vuelta al de Podemos (24.490%); en Lambayeque al 98.270%, el de Somos Perú (28.369%) al de Fuerza Popular (19.676%); en Lima Provincias al 97.987%, el de Somos Perú (16.280%) al de la alianza Renovación Popular y Toro (16.073%).

¿Cuándo sería la segunda vuelta de las Elecciones Regionales y Municipales 2026? Estas son las autoridades que se elegirán. (Foto: ONPE)
¿Cuándo sería la segunda vuelta de las Elecciones Regionales y Municipales 2026? Estas son las autoridades que se elegirán. (Foto: ONPE)

En Loreto al 81.430%, el aspirante de Somos Perú (27.810%) irá a una segunda vuelta con el de Alianza Para el Progreso (24.118%); en Moquegua al 98.252%, los candidatos de Acción Popular (26.035%) y Somos Perú (25.215%); en Pasco al 99.113%, los de Frente de la Esperanza (28.528%) y Podemos (24.353%).

Asimismo, en Piura al 96.009% de las actas contabilizadas, se medirán los candidatos de Alianza Para el Progreso (22.039%) y Podemos (18.051%); en Puno al 99.112%, los de ASI-Juntos por el Perú (22.488%) y Ahora Nación (21.224%); en Tacna al 98.839%, los de Alianza Para el Progreso (29.314%) y Ahora Nación (17.630%); y en Tumbes al 98.068%, los de Fe en el Perú (28.915%) y Somos Perú (20.328%).

Los que superan el 30% de los votos

Una situación contraria sucede en Apurímac, donde el candidato de Ahora Nación obtuvo el (37.659%); en Ayacucho el de Libertad Popular, alcanzó el (35.209%); en el Callao, el de Renovación Popular llegó al (51.733%); en Cusco, la aspirante de la alianza electoral Venceremos ya tiene el (30.917%) de los votos.

Además, en Huancavelica, el candidato de Alianza Para el progreso, el (33.877%), en Huánuco, el de País para Todos tiene el (31.879%); en Ica, el de Somos Perú, el (30.763%); en Madre de Dios, el de Ahora Nación llegó al (36.178%), en San Martín, mientras que el de Avanza País, tiene el (31.241%) y en Ucayali, el de Somos Perú, el (34.342%)

Como se recuerda, las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se convocaron para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales, 1696 alcaldes distritales, 364 consejeros regionales y 10,842 regidores provinciales y distritales.

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