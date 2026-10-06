Renovación Popular lidera el conteo de votos de la ONPE para la alcaldía de Lima Metropolitana. Rafael López Aliaga postuló como primer regidor, pero un eventual triunfo de este partido abre la discusión sobre si podría volver a asumir la alcaldía de Lima a pesar de la prohibición de reelección inmediata, considerando que Luis Rubio dio un paso al costado como aspirante al sillón municipal en plena carrera electoral.

Al cierre de esta nota, la lista de Renovación Popular registra el 27.703% de los votos contabilizados por la ONPE, seguida por Avanza País, de Francis Allison, con el 26.481%.

¿Reconocerlo como alcalde?

El especialista en temas electorales José Tello sostiene para Gestión que deben distinguirse dos momentos: la acreditación de los miembros de la lista ganadora y la posterior asunción de la alcaldía ante la ausencia de un titular.

Menciona Tello que, si se declara ganador a Renovación Popular tras el conteo de actas de la ONPE, Rafael López Aliaga sería acreditado inicialmente al cargo que postuló —primer regidor—; no obstante, ante la falta de un titular de la alcaldía, podría asumir esa función por reemplazo.

Su interpretación se ampara en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Esta disposición establece que, en caso de vacancia o ausencia del alcalde, lo reemplaza el teniente alcalde, que es el primer regidor hábil de su propia lista electoral.

La controversia surge porque el artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y permite que vuelvan a postular después de, al menos, un periodo. Dicha restricción electoral, según Tello, debe diferenciarse de las reglas de funcionamiento del gobierno municipal, dado que el impedimento para postular inmediatamente otra vez como alcalde no puede extenderse automáticamente al mecanismo de reemplazo.

“La ley debió haber puesto el candado constitucional (…) lamentablemente, la reelección encubierta se consuma”, subraya.

ONPE contabiliza los votos de las elecciones regionales y municipales. En Lima, Renovación Popular se mantiene en primer lugar. Foto: captura ONPE

A criterio de Rafael López Aliaga, si el Jurado Nacional de Elecciones no le entrega las credenciales, incurriría en el delito de prevaricato. “Está prohibido postular, pero no está prohibido el ser. No estoy postulando a alcalde. No era mi intención ser alcalde”, reconoció ante la prensa.

Lo que deben resolver las autoridades electorales

De acuerdo con el Instituto Aklla Perú, son 135 los alcaldes que postularon en las recientes elecciones regionales y municipales 2026 como primeros regidores. Silvia Guevara, experta en derecho electoral, comenta que la primera actuación corresponderá a los jurados electorales especiales (JEE), responsables de emitir las actas de proclamación en sus respectivas jurisdicciones. En el caso de Rafael López Aliaga, será el Jurado Electoral Especial Lima Centro.

Guevara añade que en las ERM 2022 hubo casos en los que los JEE proclamaron directamente como alcaldes a los candidatos a primer regidor cuando sus listas no contaban con candidatos a la alcaldía; mas este antecedente no permitiría anticipar si se adoptará la misma decisión para Rafael López Aliaga.

“Proclamaría a Rafael López Aliaga solo como regidor. El acta de proclamación solamente es la foto de la elección, no es el espacio para que se pueda hacer análisis, porque esa etapa ya concluyó”, dice.

Guevara advierte que si el JEE introdujera un criterio sobre el cargo que le corresponde a López Aliaga, podría abrirse una discusión tanto sobre el contenido de esa decisión como sobre la vía procesal para cuestionarla. Renovación Popular puede impugnar y llevar el caso al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tiene la palabra definitiva.

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Roberto Burneo, presidente del JNE, declaró que los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 serían entregados, como máximo, durante la primera semana de noviembre. Al ser consultado por el pedido de López Aliaga para recibir las credenciales como alcalde de Lima, rechazó los intentos de presión sobre lo que deciden los entes electorales.

“Puede no gustarle las decisiones a quien sea, pero son las decisiones que el máximo órgano de justicia electoral va a establecer y eso debemos respetarlo absolutamente. En un Estado de Derecho, en una democracia, a todos los poderes del Estado”, dijo a Exitosa.

Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima, marcaría un precedente en caso de que se lo reconozca como alcalde a pesar de la prohibición constitucional. Foto: difusión

Precedente

El politólogo Fernando Tuesta alerta sobre dos escenarios con consecuencias para la autoridad electoral:

López Aliaga no recibe la credencial de alcalde de Lima y argumentará que Renovación Popular obtuvo el respaldo de la mayoría de electores y que durante la campaña se le permitió actuar como alguien que aspiraba al sillón municipal, sea con debates y propaganda.

El segundo escenario sería que se le entregue la credencial de alcalde. Para Tuesta, ello vulneraría la prohibición constitucional y abriría la puerta a una “reelección encubierta”, que obliga a respetar también los resultados de esta figura, como ha sucedido en Ate, El Agustino y San Juan de Lurigancho, por ejemplo.

“Son 135 casos, pero de esos no todos triunfaron, pero si habilita a uno (como Rafael López Aliaga), se habilita a todos (…) El Jurado Nacional de Elecciones nos ha llevado a una situación delicada, creando incertidumbre donde no debió ocurrir”, expuso en RPP.