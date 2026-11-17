La 33 reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia–Pacífico (Asia–Pacific Economic Cooperation, APEC) tiene lugar en Shenzhen, China, este año y Perú, como uno de sus miembros, está ya en el país asiático.

De hecho, como parte de su agenda, la presidenta Keiko Fujimori, se reunió hoy martes 17 de noviembre con el presidente de China, Xi Jinping. Aunque la expectativa de los encuentros va más allá, con una agenda más amplia para el miércoles 18, donde incluso se reuniría con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

“[...] Para mí es la tercera vez que me encuentro en China. Lo primero que hago es ratificar el principio de una sola China como marco fundamental de las relaciones internacionales. El Perú y China tienen 55 años de amistad y para nosotros es muy importante su país porque es nuestro principal aliado comercial [...]”, declaró la presidenta Fujimori en la reunión con el líder chino.

🇵🇪 🇨🇳 Perú y China fortalecen su cooperación en beneficio de las familias peruanas. La presidenta de la república, Keiko Fujimori, y el presidente de China, Xi Jinping, sostuvieron una reunión para fortalecer las relaciones económicas y comerciales, ampliar la cooperación y promover nuevas inversiones que generen oportunidades de desarrollo para el Perú. Durante el encuentro, el presidente Xi Jinping anunció un apoyo de 22,5 millones de dólares en recursos y maquinaria para reforzar las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 17, 2026

Agregó: “Hemos tenido ya una reunión con varios empresarios chinos donde hemos hablado las bonanzas que tienen el Perú, con una Constitución Política que permite tener un Banco Central [de Reserva] autónomo e independiente que hace que la inflación sea una de las más bajas en Latinoamérica, con una moneda estable y sólida. Con un capítulo económico en la Constitución que da la bienvenida a todas las inversiones. En esa apertura es que nosotros agradecemos y valoramos la presencia de más de 200 empresas chinas en Perú”.

Hay que recordar que APEC está conformado por 21 economías: Australia; Brunéi Darussalam; Canadá; Chile; China; Hong Kong, China; Indonesia; Japón; Corea del Sur; Malasia; México; Nueva Zelanda; Papúa Nueva Guinea; Perú; Filipinas; Rusia; Singapur; Taipéi Chino; Tailandia; Estados Unidos y Vietnam.

Reunión de la presidenta Keiko Fujimori y su homólogo chino, Xi Jinping. Foto: Presidencia de la República del Perú

Exportaciones a APEC

En declaraciones a la prensa, Fujimori recordó que, para el Perú, APEC “es la puerta de entrada hacia el resto del mundo” porque el 60% de nuestro comercio va a las economías del foro.

“El intercambio comercial es fundamental. Perú [está por] batir el récord de US$ 100 mil millones de exportación. Esto es fundamental de cara al crecimiento económico. Es más, he conversado antes de salir [del Perú] con varios ministros de Estado y, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego [Marco Vinelli] me precisó los productos peruanos a los que tenemos que abrirle paso en hacia otros países”, mencionó a TV Perú.

Exportaciones peruanas totales. Data de 2026 es a septiembre. Fuente: Mincetur

En este sentido, ¿cuánto le vende Perú a APEC? Empecemos por China, su principal socio comercial. A septiembre de este año, las exportaciones de bienes a ese país asiático sumaron US$ 31,309 millones, una expansión de 31.3%, según data del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Con ello, está prácticamente cerca de superar los US$ 33,520 millones vendidos en todo el 2025 a dicha economía.

Nuestros principales envíos a China son productos tradicionales, sobre todo mineros. Por ejemplo, a septiembre, destacan:

Cobre (US$ 20,688 millones) Oro (US$ 2,131 millones) Plomo (US$ 1,995 millones) Concentrado de plata (US$ 1,632 millones) Hierro (US$ 1,274 millones)

Hay que recordar que desde el último 01 de noviembre entró en vigencia el protocolo de optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) del Perú con China, según estableció el Decreto Supremo 012-2026-MINCETUR.

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Nuestro segundo socio comercial clave es Estados Unidos, otro miembro de APEC. A esa economía, nuestro país le ha vendido bienes por US$ 8,430 millones, un crecimiento de 26%. Igual que en el caso anterior, está muy cerca de superar los US$ 10,233 millones registrados durante todo el año pasado.

Si bien al país norteamericano le hemos enviado al noveno mes del 2026, sobre todo, cobre (US$ 1,202 millones), también resaltan productos no tradicionales, de mayor valor agregado, como los arándanos (US$ 800 millones) y la uva fresca (US$ 445 millones).

A estas economías, se suman otras seis que, a septiembre, Perú les ha exportado más de US$ 1,000 millones: Canadá (US$ 4,202 millones), Japón (US$ 2,970 millones), Corea del Sur (US$ 2,512 millones), Australia (US$ 1,936 millones), Chile (US$ 1,994 millones) y Hong Kong (US$ 1,848 millones).

Inversión directa extranjera de estos países

Otra manera de revisar el vínculo con APEC es dándole foco al saldo de Inversión Extranjera Directa (IED) en el Perú como aporte al capital. Este indicador, se puede resumir en términos sencillos, es el monto total acumulado histórico (stock) de dinero o bienes que personas o empresas extranjeras han invertido directamente en el capital social de empresas constituidas en el Perú, y que se encuentra oficialmente registrado ante el Estado peruano (a través de ProInversión).

En 2025, al cierre de ese año, se destacaron:

Chile (US$ 3,630.4 millones)

Estados Unidos (US$ 3,391.6 millones)

China (US$ 1,116.1 millones)

Canadá (US$ 1,086.2 millones)

México (US$ 595.9 millones)

Singapur (US$ 365.5 millones)

Japón (US$ 238.4 millones)