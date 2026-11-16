Una inafectación, es aquel supuesto que no calza dentro del ámbito de afectación de un determinado tributo; es decir, el legislador no ha considerado determinados hechos, situaciones u operaciones para que formen parte de la esfera de afectación del tributo, lo que surge como consecuencia de la potestad tributaria de la que goza el Estado.

Al respecto, también la SUNAT en el Informe N.° 098-2013-SUNAT/4B4000, ha mencionado que la inafectación “es aquel beneficio tributario, que se encuentra fuera del hecho imponible por la naturaleza de la actividad sobre la cual se aplica, es decir, que se encuentra fuera del ámbito de aplicación del tributo”.

En cuanto a las exoneraciones, señala dicho mismo Informe que, “es aquel beneficio tributario otorgado a una actividad que se encuentra gravada por el hecho imponible, pero que se le excluye del mandato de pago por un determinado periodo, tal como ocurre en la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario, donde se establece por ejemplo que las exoneraciones tributarias deben tener un plazo no mayor a tres años, plazo que puede ser prorrogable por tres años más”.

En ese sentido, se observa que existe una distinción fundamental entre lo que son las inafectaciones y las exoneraciones; dichos beneficios se manifiestan en distintos impuestos, como el Impuesto a la Renta y el IGV.

Sin embargo, en el caso IGV, dichos beneficios tienen una implicancia adicional para efectos del crédito fiscal, que se analizará a continuación.

Inafectaciones Legales y Naturales

Como se expuso, la exoneración es un beneficio tributario que otorga el mismo legislador, por lo cual, toda exoneración resulta estrictamente legal. Todas las exoneraciones se encuentran recogidas en el artículo 5 de la Ley del IGV.

Sin embargo, en el caso de las inafectaciones, se trata de un beneficio que depende de la naturaleza de la actividad, lo cual le permite encontrarse fuera del ámbito de aplicación del tributo. En ese sentido, el legislador ha decidido señalar algunas de las inafectaciones del Impuesto, las que se encuentran recogidas en el artículo 2 de la Ley del IGV. Dichas inafectaciones recibirán la denominación doctrinaria de “inafectaciones legales”.

Sin embargo, la inafectación tributaria depende de la naturaleza de la actividad, por lo cual, existen operaciones que pese a no estar incluidas dentro del catálogo del artículo 2 de la Ley del IGV, están inafectas del IGV, a las cuales denominaremos más bien de “inafectaciones naturales”. Un ejemplo de inafectación natural es la venta de un inmueble realizada por una persona que no califica como “constructor” para efectos de la norma respectiva del IGV.

Prorrata del Crédito Fiscal

Como se mencionó anteriormente, las exoneraciones e inafectaciones tributarias tienen una implicancia adicional que guarda relación con el crédito fiscal.

Dentro del Capítulo VI de la Ley del IGV, dedicado exclusivamente al Crédito Fiscal, se encuentra el artículo 23, el cual dispone que, cuando el sujeto del Impuesto realice operaciones gravadas y no gravadas en conjunto, solo podrá utilizar como crédito fiscal el Impuesto que haya gravado las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción e importaciones, destinados a operaciones gravadas y de exportación.

Dicho artículo describe el conocido “Prorrateo del crédito fiscal” o también llamada “Prorrata del IGV”, que busca evitar que se utilice como crédito fiscal el IGV destinado a actividades que no generan el referido Impuesto.

Aquí corresponde señalar que, cuando la norma hace referencia a “operaciones no gravadas”, se refiere tanto a las operaciones inafectas o exoneradas del IGV.

Importancia de las inafectaciones naturales

Como se ha indicado, cuando la norma hace referencia a “operaciones no gravadas” se entiende que incluye a las operaciones inafectas o exoneradas del tributo en análisis.

No obstante, ahí cabe hacer una precisión puesto que, para efectos de realizar el prorrateo del crédito fiscal, únicamente se debe incluir dentro de las operaciones no gravadas a las “operaciones inafectas legalmente o exoneradas legalmente” del IGV.

Es decir, aquellas operaciones inafectas naturalmente, como la venta de un inmueble que realiza una persona que no califica como “constructor” según la Ley del IGV o las exportaciones, no entrarían dentro de dicha calificación de operaciones no gravadas, debido a que solo se consideran aquellas inafectaciones o exoneraciones que el legislador así lo ha dispuesto (las llamadas “legales”). Esto muchas veces es desconocido por los contribuyentes.

A tomar nota

A tomar en cuenta ello para no perder de manera equivocada el IGV del crédito fiscal, error muy común en los contribuyentes por el desconocimiento de lo indicado líneas arriba y que podría conllevar el pedido ulterior de innecesarias devoluciones de un tributo pagado indebidamente.

Francisco Pantigoso Velloso da Silveiraes catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC yu director de la Maestría en Tributación de la UPC.