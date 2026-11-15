En el 2025, Perú extrajo 209 toneladas de oro y más de 4,000 toneladas de plata. Con ello, se ubicó en el quinto y segundo productor mundial de estos minerales, respectivamente, señaló la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de la Asociación de Exportadores (ADEX), Rocío Mantilla.

Sin embargo, estas posiciones no se reflejan en la industria de joyería: el país obtuvo el puesto 42 en el ranking mundial de exportadores de joyas. Es decir, descendió 5 posiciones respecto al 2024, cuando ocupó el puesto 37.

Oro de Perú aún sin línea de competitividad

Según el informe de ‘Joyería: Evolución del Mercado Internacional y Nacional’ del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, los envíos mundiales de joyería fueron lideradas por Suiza (US$ 15,200 millones), India (US$ 14,700 millones) e Italia (US$ 13,300 millones). En tanto, Hong Kong (US$ 20,200 millones), EE.UU. (US$ 12,100 millones) y Suiza (US$ 11,100 millones) encabezaron las importaciones.

“¿Cómo podemos aprovechar mejor nuestra riqueza minera para desarrollar una industria joyera con mayor capacidad exportadora? El acceso al oro es parte de la respuesta. Actualmente, los joyeros encuentran dificultades para conseguirlo en condiciones que les permitan transformarlo y exportarlo de manera competitiva”, manifestó la presidenta del comité durante el lanzamiento del VIII Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería de ADEX.

¿Por qué Perú aún no se posiciona mundialmente en el sector joyería? (Foto: Engin Akyurt / Pexels)

Acceso al oro y formalización

Si bien el Decreto Legislativo N 1552, el cual permite exonerarse del pago del IGV a los exportadores que compran oro a los pequeños mineros, ya está en vigencia, todavía existen barreras operativas, burocráticas y comerciales que dificultan la aplicación del mecanismo.

Las condiciones y los plazos que deben cumplir las empresas cuando aplican este régimen causa preocupación. “Si por dificultades operativas o logísticas no consiguen enviar al exterior las joyas dentro de los 60 días hábiles establecidos, podrían exponerse a una multa equivalente al 15% del valor de la factura”, señaló Mantilla.

Esta situación representa un riesgo para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen una parte importante del sector y podrían verse desincentivadas a utilizar el mecanismo. Su participación, sin embargo, resulta fundamental para ampliar la base empresarial y dinamizar los despachos.

A este escenario se suma el vencimiento del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), previsto para el 31 de diciembre próximo. Frente a ello, recordó que el Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de Ley MAPE, que plantea un nuevo régimen de formalización, mayores controles sobre las plantas de beneficio y un sistema de trazabilidad desde el origen del mineral hasta su comercialización.

Aunque la propuesta busca transparentar la cadena productiva, su impacto dependerá de las condiciones que finalmente establezca y de cómo se implemente. Estas podrían implicar más trámites, costos y exigencias tanto para los pequeños mineros como para las empresas que adquieran su producción.

“La idea es impulsar una conexión más directa entre la minería artesanal formal y la firma joyera exportadora mediante mecanismos para acceder al oro de origen acreditado y trazable. Queremos que esta iniciativa forme parte de la conversación durante el VIII Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería y que podamos llevarla a las autoridades a fin de contribuir a que la formalización no sea únicamente una obligación, sino también una oportunidad real de negocio”, concluyó.