Los aranceles redujeron las exportaciones de joyería a casi la mitad y este año las expectativas no mejoran ante el cambio en aranceles y mayor precio de los metales. (Fuente: Andina)
Luego de un 2025 en rojo para las empresas exportadoras de joyería peruana, las perspectivas apuntan a un 2026 en el que seguirían opacadas.

