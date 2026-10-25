Las exportaciones peruanas de joyería y orfebrería registraron una caída de 58.5% entre enero y agosto de 2026, al sumar US$ 37.6 millones, frente a los US$ 90.6 millones alcanzados durante el mismo periodo del año anterior, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El retroceso estuvo marcado principalmente por la disminución de los despachos hacia Estados Unidos, principal mercado de estos productos, en un contexto de mayores barreras comerciales debido a los aranceles impuestos por ese país.

De acuerdo con el gremio exportador, las ventas de joyería peruana al mercado estadounidense se redujeron 74.1%, al pasar de US$ 74.7 millones a US$ 19.3 millones en los primeros ocho meses del año.

Pese a esta contracción, Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador, al concentrar el 51.3% de las exportaciones del sector.

En contraste, México mostró un comportamiento favorable. Los envíos hacia ese mercado crecieron 37.5%, hasta alcanzar US$ 12.9 millones, con una participación de 34.4% del total exportado.

La presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, Rocío Mantilla Goyzueta, advirtió que estos resultados evidencian la necesidad de reducir la dependencia del mercado estadounidense y fortalecer la presencia de los productos peruanos en otros destinos internacionales.

Joyería de oro peruana. Foto: GEC

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ADEX plantea diversificar mercados y mejorar la competitividad

Ante este escenario, Mantilla señaló que las empresas del sector requieren mejores mecanismos de financiamiento para enfrentar las dificultades comerciales y garantizar la continuidad de sus operaciones.

Asimismo, consideró necesario impulsar una mayor coordinación entre el sector privado y el Estado para fortalecer la competitividad de la industria.

Entre las principales medidas planteadas figuran asegurar el abastecimiento de materias primas, promover la formalización, incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos y aprovechar los acuerdos comerciales vigentes para ingresar a nuevos mercados.

La representante de ADEX también destacó la importancia de desarrollar productos con diseños propios y mayor valor agregado, utilizando recursos nacionales como el ópalo andino y otras piedras preciosas peruanas.

Durante los primeros ocho meses de 2026, las exportaciones del sector llegaron a 44 destinos. Además de Estados Unidos y México, entre los principales compradores figuraron España, Chile, Ecuador, Canadá, Argentina, Reino Unido, Bolivia y Francia.

Perú ocupa el puesto 42 entre los exportadores mundiales de joyería

Según el reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX (CIEN-ADEX), el comercio mundial de joyería alcanzó los US$ 101,400 millones en 2025, lo que representó una contracción de 12.8% respecto del año anterior.

En ese contexto, Perú se ubicó en el puesto 42 del ranking mundial de exportadores de joyería y en la quinta posición de América Latina y el Caribe, por detrás de México, República Dominicana, Bolivia y Panamá.

A nivel internacional, los principales exportadores fueron Suiza, con US$ 15,000 millones; India, con US$ 14,000 millones; e Italia, con US$ 13,000 millones.

Por otro lado, ADEX anunció que realizará el VIII Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería los días 26 y 27 de noviembre en Miraflores, con el objetivo de promover la innovación, el intercambio de conocimientos y nuevas oportunidades comerciales para las empresas del sector.