La Asociación de Exportadores (ADEX) espera que el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) ponga a disposición de los productores, entre fines del 2027 e inicios del 2028, una nueva variedad de maracuyá que permita elevar la productividad y fortalecer la competitividad de esta cadena exportadora.

Rafael del Campo Quintana, vicepresidente de ADEX, señaló que el desarrollo de este nuevo material forma parte del trabajo conjunto realizado mediante la Mesa de Trabajo de la Maracuyá, cuyo objetivo es identificar y seleccionar materiales con mejores rendimientos, calidad de pulpa y jugo y mayor tolerancia a enfermedades.

Durante la inauguración del IV Congreso Internacional de Pasifloras del Perú, realizado en La Libertad, explicó que durante el 2025 se produjeron 60 mil plantines que actualmente se encuentran instalados en campo. Las primeras frutas obtenidas muestran niveles elevados de grados Brix, incluso antes de completar su maduración, característica que incrementaría su atractivo para la industria de jugos y otros derivados.

Del Campo Quintana sostuvo que la innovación debe traducirse en beneficios concretos para los productores, como mayores rendimientos, menores pérdidas, acceso a nuevos mercados y mejores condiciones para sus familias.

Riesgo por condiciones climáticas

El representante de ADEX advirtió que los efectos de fenómenos climáticos como El Niño pueden variar según el cultivo, la variedad, la zona productiva y la etapa de desarrollo. En el caso del maracuyá, señaló que las lluvias excesivas, los problemas de drenaje y las temperaturas extremas podrían favorecer la aparición de enfermedades y afectar los rendimientos.

Asimismo, indicó que las lluvias intensas durante determinadas etapas de floración pueden dificultar la polinización. Por ello, consideró necesario que los agricultores cuenten con material vegetal adecuado y asistencia técnica para afrontar condiciones climáticas adversas.

ADEX espera que el INIA libere entre fines del 2027 e inicios del 2028 una nueva variedad de maracuyá con mayor productividad y tolerancia a enfermedades. Foto: ADEX.

“Las lluvias intensas en determinadas etapas de floración pueden dificultar la polinización, por lo que resulta fundamental que los agricultores cuenten con material vegetal adecuado y asistencia técnica que les permita enfrentar las condiciones climáticas”, afirmó.

En ese escenario, Del Campo Quintana destacó que la investigación, la innovación, la tecnología, la sanidad y la asistencia técnica serán factores determinantes para mejorar la capacidad de respuesta del sector.

Aunque reconoció que el clima no puede ser controlado, sostuvo que sí es posible elevar el nivel de preparación tanto de las autoridades como de los productores.

Exportaciones de maracuyá

El representante de ADEX también resaltó el desempeño de los derivados del maracuyá en el mercado internacional durante el primer semestre del 2026.

Entre enero y junio, las exportaciones de jugo de maracuyá alcanzaron los US$ 23 millones, monto que representó un crecimiento cercano al 20% frente al mismo periodo del año anterior. En tanto, los envíos de concentrado llegaron a US$ 21 millones, con un incremento de 85%.

La pulpa congelada de maracuyá registró exportaciones por US$ 7 millones, cifra que significó un avance de 18%.

A estos resultados se sumaron los envíos de granadilla, que alcanzaron los US$ 769 mil durante el periodo analizado, reflejando el potencial para ampliar y diversificar la oferta de pasifloras del país.

Para Del Campo Quintana, el desafío del sector no consiste únicamente en aumentar los volúmenes exportados, sino también en mejorar la producción y generar mayor valor agregado.

Articulación para el desarrollo

El vicepresidente de ADEX resaltó la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Estado, las empresas privadas, la academia, los gremios y los productores para convertir los avances en investigación e innovación en oportunidades concretas para las regiones.

El IV Congreso Internacional de Pasifloras del Perú se desarrolla en la Universidad Nacional de Trujillo hasta el 28 de agosto y aborda los principales desafíos y oportunidades de esta actividad productiva.

El encuentro reúne, entre otros participantes, al jefe de Agromercado, Luis Llanos Cabanillas; al director ejecutivo de Agroideas, Jorge Amaya Castillo; a la Technical Manager de SGF, Delia Manthey; al presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de ADEX, Elkin Vanegas Murillo; y al investigador de Embrapa Cerrados de Brasil, Fábio Gelape Faleiro.