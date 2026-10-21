La empresa peruana FRG Farms, dedicada a la siembra, procesamiento y exportación de productos agrícolas, busca concretar desde hace dos años la construcción de una Planta de Empaque de Alimentos (Áncash). ¿En qué etapa se encuentra actualmente el proyecto?

Como parte de este proceso, la compañía presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) una Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) de la futura infraestructura, con la que proyecta fortalecer su capacidad operativa en el norte del país.

En detalle, la puesta en marcha de la planta de empaque de alimentos contempla una inversión estimada de S/ 850,000, incluido IGV. Cabe recordar que hace dos año la inversión estimada ascendía a S/702,891.

La infraestructura contará con salas de procesamiento, áreas de empaque y cámaras de refrigeración para conservar las hortalizas antes de su despacho. Foto: Andina

¿Cuántos m2 tendrá la planta de empaques?

El complejo se desarrollará sobre un terreno de 2,218.95 metros cuadrados (m²), de los cuales 1,508.87 m² corresponderán a área techada, distribuida en dos niveles. Los 710.08 m² restantes estarán destinados a espacios descubiertos y patios de maniobras para el transporte pesado.

El primer nivel concentrará las principales operaciones productivas. Contará con dos salas de proceso de 215.78 m² y 238.41 m², respectivamente, además de áreas de empaquetado que sumarán 293.20 m². También incluirá dos cámaras para producto terminado, un sistema de enfriamiento rápido mediante hidrocooler, túnel de frío, zona de aduana sanitaria y bioseguridad, tópico, comedor y ambientes técnicos.

Por su parte, el segundo nivel, de 556.85 m², estará orientado a las actividades administrativas y al almacenamiento de insumos secundarios. Allí se habilitarán depósitos para jabas y empaques, una zona de armado de cajas, oficinas administrativas y gerenciales, sala de reuniones, espacios comunes, servicios higiénicos y un lactario para el personal.

El holantao concentraría la mayor parte del procesamiento proyectado, con 978.5 toneladas anuales, frente a las 237.5 toneladas estimadas para el broccolini. Foto: Andina

¿Cuántas toneladas de hortalizas se procesarán?

En términos productivos, la compañía estima que la nueva infraestructura permitirá alcanzar un volumen de 1,216 toneladas anuales de producto terminado durante la campaña 2027, principalmente de holantao (alverja china) y broccolin i.

Según las proyecciones recogidas en el expediente ambiental, el holantao representará el mayor volumen de procesamiento, con 978.5 toneladas anuales. Su actividad se concentrará principalmente entre mayo y septiembre, con picos de hasta 190 toneladas mensuales durante julio y agosto.

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En tanto, el broccolini aportará otras 237.5 toneladas al año, con sus mayores niveles de procesamiento previstos para julio y agosto, meses en los que se estima alcanzar 47.5 toneladas mensuales.

Para garantizar la conservación de las hortalizas, la planta contará con un sistema que permitirá seleccionar, limpiar, enfriar y empacar los productos antes de su almacenamiento. Este proceso incluirá el uso de agua fría para reducir rápidamente su temperatura y mantener su frescura.

Asimismo, las instalaciones dispondrán de cámaras de refrigeración a 0 °C, con condiciones de humedad adaptadas a cada cultivo. De esta manera, se proyecta conservar el broccolini y el holantao por un periodo de hasta 28 días antes de su despacho.