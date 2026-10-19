El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el sector agropecuario registró 3.4% en agosto, impulsado por la mayor producción de los subsectores agrícola (4.6%) y pecuario (1.5%).

El agro en cifras

En detalle, durante ese mes, el aumento del subsector agrícola fue impulsado por la mayor producción de maíz choclo, en 87%, sobre todo por mayor disponibilidad hídrica y condiciones climáticas favorables en el valle de Majes, Arequipa.

También tuvo protagonismo el arándano, con un crecimiento de 29.8%, por mayor superficie en producción en Ica, La Libertad y Lima. Finalmente, el cacao logró una expansión de 17.7% por condiciones climáticas favorables en Ucayali y San Martín.

Resaltaron, además, el mejor comportamiento de la producción de maíz amarillo duro con un crecimiento de 12.3%, por adelanto de cosechas y estabilidad de precios en La Libertad; arroz cáscara, con un 4.5%, por mayores áreas cosechadas bajo riego y cosecha en barrizales durante el estiaje en Ucayali; y café pergamino, con 2.6% gracias a las mejores condiciones climáticas en Amazonas y Cajamarca.

No obstante, cabe decir que el sector agropecuario mostró una disminución de 0.2% en el periodo enero–agosto del 2026 en comparación con lo producido en similar periodo del 2025, sustentado por la menor producción del subsector agrícola (-1.3%) y el crecimiento del subsector pecuario (1.9%).

El arándano "brilló" en las exportaciones de agosto, con un crecimiento de 29.8%, por mayor superficie en producción en Ica, La Libertad y Lima.(Foto: Midagri)

¿Cómo va el sector pecuario?

Si la lupa se coloca únicamente sobre el sector pecuario en agosto, este registró un crecimiento de 1.5% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El crecimiento obedeció en gran medida a la mayor producción de pollo (1.2%), pavo de engorde (32.9%), vacuno (1.5%) y porcino (2.5%).

En ese mes, uno de los rubros de mayor crecimiento ha sido la producción de pavo de engorde, impulsado por la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pues el consumo de su carne forma parte de la cena de la mesa de los peruanos.