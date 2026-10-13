La Asociación de Productores y Exportadores de Arándanos del Perú (Proarándanos), que agrupa a las empresas que producen y exportan el berry en el país, volvió a corregir a la baja su estimado de envíos para la campaña 2026/27. El ajuste llega pese a que el sector inició la temporada con un ritmo de despachos superior al del año pasado y con más área en producción.

En su quinto pronóstico de exportaciones, publicado en octubre, el gremio proyecta envíos de arándanos frescos por unas 366,000 toneladas para toda la campaña. La cifra es 4.2% menor que la estimación de septiembre (382,000 toneladas) y 4.4% inferior a las 383,000 toneladas exportadas en la campaña 2025/26.

Así, el Perú cerraría la temporada por debajo del año anterior, aun cuando cuenta con alrededor de 15% más de hectáreas en producción.

Proarándanos atribuye la revisión a la baja a que las condiciones de El Niño tuvieron un impacto más severo de lo previsto inicialmente.

El Niño pesa más de lo previsto

Proarándanos atribuye la revisión a que las condiciones de El Niño tuvieron un efecto más severo del que se anticipaba. Las temperaturas más altas aceleraron el desarrollo de los cultivos, redujeron ligeramente el calibre promedio de la fruta y bajaron la productividad de algunas variedades.

Hasta la semana 39 (septiembre), los envíos acumulados sumaron 148,855 toneladas (convencionales y orgánicos), 10% más que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la ventaja se viene acortando: solo en la semana 39 se despacharon 12,387 toneladas, 39% menos que en la misma semana de la campaña anterior.

Desde ese punto hasta el cierre de la temporada, el gremio prevé exportaciones por unas 229,000 toneladas, 14.2% menos que un año antes. El mayor recorte se daría en las próximas ocho semanas, con unas 108,000 toneladas frente a las 156,000 de la campaña pasada (-31.2%). En lugar del pico estacional de 2025, Proarándanos espera envíos más estables, de unas 13,500 toneladas semanales en promedio.

Mercados y arándanos orgánicos

Estados Unidos, principal destino, recibió 70,342 toneladas hasta la semana 39, un alza de 26%, y concentró cerca del 47% de los envíos. Le siguieron Europa, con 38,217 toneladas (+2%); China, con 17,783 toneladas (-24%); y Reino Unido, con 8,910 toneladas (+8%).

El segmento orgánico es el más afectado. Las exportaciones sumaron 8,839 toneladas, 30% menos que el año pasado, mientras que las convencionales alcanzaron 140,016 toneladas (+14%). El gremio redujo su proyección de orgánicos para toda la campaña a unas 24,900 toneladas, con un pico estimado de 1,100 toneladas en la semana 47 (noviembre), por debajo de las 1,900 toneladas registradas en la semana 40 (octubre) de la temporada pasada.

De acuerdo con Proarándanos, es posible que se produzcan nuevos ajustes en las previsiones en lo que resta de la campaña.