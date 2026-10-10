El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Lima Metropolitana de la azúcar y otras presentaciones creció 5.50% en un solo mes (solo la azúcar rubia subió 16.19%). A nivel nacional, este rubro se disparó en 15.22% (azúcar rubia: 15.9%; azúcar blanca: 12.3%).

Además, los datos del Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (SISAP) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) indican que en septiembre el kilogramo de azúcar rubia costó un promedio de S/ 3.94, mientras que la blanca se vendía a S/ 4.31 en los mercados minoristas, siendo cerca de S/ 0.40 más costosa por kilogramo en un solo mes.

En los mercados mayoristas, el SISAP reveló que un saco de 50 kilogramo de azúcar rubia pasó de costar S/ 129.88 a S/ 167, un incremento de 28.6%, lo que podría implicar que aún no todo el aumento se ha trasladado al precio final que paga el consumidor.

Fuentes del sector recordaron a Gestión que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indicó, en agosto, que el azúcar aumentó 11.9% debido a las expectativas de menores rendimientos en la Unión Europea, las preocupaciones por el impacto del fenómeno de El Niño en Asia, una menor producción de azúcar en Brasil y cambios en las importaciones de India.

Esto ocurre pese a que el nivel de importación en el Perú no es tan alto. Las cifras oficiales indican que solo el año pasado se importaron 272 mil toneladas de azúcar para complementar la producción nacional de 1.1 millones de toneladas.

Lo cierto es que producir más no significa que el mercado peruano esté aislado de las cotizaciones internacionales, así lo explicó Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú.

El precio del azúcar subió con fuerza en septiembre. Foto: Getty Images

En un mercado abierto, indicó, el precio doméstico y la cotización internacional están directamente relacionados, aunque la transmisión no necesariamente sea inmediata ni en la misma magnitud.

“El azúcar es un bien transable. Tienes productores, comercializadores, industrias que toman como referencia los precios internacionales. La producción nacional es claramente superior, pero las importaciones siguen representando una parte relevante de la oferta. Necesitas importar para abastecer todo el mercado local. Cuando sube naturalmente, también aumenta el costo de reponer el azúcar importado ”, dijo a Gestión.

Además, cabe tener en cuenta que, de acuerdo con los datos observados, la producción local tampoco estaría cubriendo totalmente la demanda, la cual asciende a casi 1.5 millones de toneladas.

Producción local ya golpeada

El factor internacional no sería el único. Las voces consultadas en el Midagri también indicaron que en el Mercado de Productores de Santa Anita “las empresas abastecedoras tienen incertidumbre del comportamiento de los precios y eso hace que el abastecimiento sea irregular”, con lo cual el ingreso es menor comparado al del 2025.

El incremento de precios e irregularidades en el abastecimiento se observan meses después de una caída en la producción de caña de azúcar y de fabricación de azúcar.

Si bien la producción de caña de azúcar mantiene un crecimiento promedio de 16.99% entre enero y julio, solo en el séptimo mes del año se mostró una caída de 6.88%, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La caída de la producción observada a inicios de la segunda mitad del año se concentró en tres zonas importantes: La Libertad (-13.08%), Lambayeque (-15.98%) y Áncash (-7.81%). Esto, indican, se debe a temperaturas superiores a lo normal que afectaron el rejuvenecimiento y la fertilización del cultivo.

El riesgo no es necesariamente que las lluvias destruyan toda la producción. Zacnich explica que la caña necesita agua y calor para crecer, pero también un periodo seco y fresco para alcanzar la maduración necesaria.

Esta situación genera una variación en la productividad para industrializar la caña, indicó Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

“El Niño ya viene afectando. El problema que tenemos con el azúcar para consumo proviene no solo a la hora de cosechar, también por la variación en cuanto a la productividad que tienes a la hora de industrializar. Hay una afectación sobre el grado de azúcares que tiene la caña; cuando produces industrialmente tienes menos producción de azúcar refinada”, precisó.

De esa manera, ahora la fabricación de azúcar viene mostrando dos caídas consecutivas en junio (-4.26%) y en julio (-8.04%) también por la menor producción de las tres regiones mencionadas antes.

Cabe recordar que la producción está concentrada en la costa norte. Según Midagri, La Libertad concentra 46.3% de la producción nacional de azúcar y Lambayeque 20.4%, es decir, hay una afectación en los departamentos que representan más de la mitad de la producción nacional.

Solo el año pasado se importaron 272 mil toneladas de azúcar para complementar la producción de 1 millón 148 mil toneladas para cubrir una demanda de cerca de 1 millón 480 mil toneladas. (Foto referencial: Magnific)

Mayores costos de producción

El impacto de los factores externos no termina en el precio de importación del azúcar. Los costos de producir localmente también están aumentando por el encarecimiento de insumos como los fertilizantes.

“La mayor cantidad de fertilizantes y pesticidas en el Perú rd . Estos están muy ligados al alza del combustible y los conflictos han hecho que crezca”, recordó Amaro.

Asimismo, indicó Amaro, otro costo que puede aumentar cuando cambian las condiciones climáticas es el mayor uso de pesticidas ante la presencia de plagas.

¿Seguirá subiendo el precio?

El escenario para el cierre de 2026 dependerá principalmente de cuánto afecte El Niño. Según ComexPerú, en la primera mitad del año la producción de caña llegó a 5.1 millones de toneladas en el primer semestre, 23% más que en el mismo periodo de 2025.

Pero si las condiciones climáticas continúan reduciendo el rendimiento de la caña, el país tendría que recurrir en mayor medida a las importaciones para complementar la oferta nacional, lo que implicaría una mayor alza de precios para los próximos meses.

“Si es que por efectos de El Niño en los próximos meses no se tienes la rentabilidad esperada en el campo, van a tener que comprar de fuera y ahora estamos en una tormenta casi perfecta con los precios de los insumos del exterior que nos puede afectar globalmente. Entonces el precio sí podría encarecer más en los siguientes meses”, sostuvo Zacnich.

La situación podría ser similar a lo ocurrido en el 2023, año en el que la producción de azúcar cayó 4% debido a El Niño Costero. Durante ese año, según el SISAP. el precio del azúcar bordeó los S/ 4.60 el kilo.

Para Amaro el efecto en las cosechas y en los precios podría extenderse a 2027, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas de El Niño se mantendrían al menos hasta febrero del próximo año.