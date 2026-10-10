El azúcar se convirtió en uno de los alimentos que más se encarecieron en el Perú durante septiembre y expertos apuntan a próximas alzas debido a El Niño. (Foto referencial: Magnific)
El azúcar se convirtió en uno de los alimentos que más se encarecieron en el Perú durante septiembre y expertos apuntan a próximas alzas debido a El Niño. (Foto referencial: Magnific)
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Guadalupe Gamboa
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El precio del azúcar subió con fuerza en septiembre. La cotización internacional se incrementó a US$ 845 por tonelada métrica (TM) el mes pasado y ya en la primera semana de octubre se ubicó en US$ 887. A nivel local, la situación no es muy diferente.

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