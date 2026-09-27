Casi 1.7 millones de libras de azúcar fueron retiradas del mercado en Estados Unidos debido a una posible contaminación con trigo, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La medida alcanza productos de las marcas United, Good & Gather y Crystal, incluyendo presentaciones de azúcar morena clara y azúcar en polvo.

De acuerdo con la FDA, el motivo del retiro es una “potencial contaminación con granos de trigo”. El trigo forma parte de los nueve principales alérgenos alimentarios reconocidos por la agencia, por lo que su presencia no declarada puede representar un riesgo para personas alérgicas.

La FDA clasificó este caso como un retiro de Clase II, una categoría que corresponde a productos que “pueden causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles”, aunque la agencia señala que “la probabilidad de consecuencias graves para la salud es remota”.

La medida afecta productos de las marcas United, Good & Gather y Crystal, en distintas presentaciones de azúcar morena y azúcar en polvo. (Foto referencial: Magnific)

¿Qué productos están incluidos?

El retiro comprende cinco tipos de productos y diferentes lotes. Entre ellos se encuentran bolsas de 50 libras de azúcar morena clara United y azúcar en polvo United, además de presentaciones de 2 libras de Good & Gather y una bolsa de 25 libras de azúcar en polvo Crystal.

Producto Presentación N.º de artículo UPC Lotes United Light Brown Sugar 50 lb 810051 — MHD26223–MHD26229 Good & Gather Light Brown Sugar 2 lb 817773 0 85239-08454 0 MHD26223–MHD26229 United 6X Powdered Sugar 50 lb 810087 7 85921-07090 4 MHD26223–MHD26229, excepto MHD26228 Crystal Sugar Powdered Sugar 25 lb 810097 0 70090-08090 9 MHD26230 Good & Gather Powdered Sugar 2 lb 817774 0 85239-08455 7 MHD26223–MHD26229

La información de la FDA identifica los lotes mediante estos códigos, por lo que quienes tengan alguno de estos productos deberían revisar la etiqueta de la bolsa y compararla con los datos del retiro antes de utilizarla.

¿En qué estados se distribuyó?

La FDA no especificó qué establecimientos vendieron los productos afectados, pero indicó que el azúcar fue distribuido en ocho estados: Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Minnesota, Ohio, Pennsylvania y Texas.

Entre las marcas involucradas se encuentra Good & Gather, una marca de alimentos propiedad de Target y comercializada exclusivamente en las tiendas de esta cadena; sin embargo, la información proporcionada por la FDA no detalla qué tiendas concretas recibieron los lotes afectados.

¿Cuánta azúcar fue retirada?

La FDA no señala directamente la cantidad total en libras, sino que expresa el volumen del retiro en hundredweight, una unidad utilizada para medir mercancías a granel. De acuerdo con una conversión citada por The Healthy, el volumen equivale a casi 1.7 millones de libras de azúcar.

La cifra incluye las distintas presentaciones y lotes contemplados en el retiro. Por tratarse de una posible presencia de trigo, las personas con alergia a este ingrediente deben prestar especial atención a los códigos de lote antes de consumir cualquiera de los productos incluidos.