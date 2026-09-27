Con Snoop Dogg como el conductor de gala, este domingo 27 de septiembre se realizarán los MTV Video Music Awards 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. Un destacado evento donde se premiará a destacados talentos musicales. Además, se marcará el regreso de Madonna después de 23 años. La ‘Reina del Pop’ es la artista con más nominaciones (11). Muy de cerca le sigue Taylor Swift con 9 nominaciones.

¿A qué empiezan los MTV VMAs 2026 en México?

Los MTV Video Music Awards 2026 arrancan a las 5:30 p. m. del domingo 27 de septiembre para el horario del centro de México. Esta referencia aplica a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras localidades que usan el mismo huso horario; la ceremonia se realiza en Los Ángeles y sale al aire en vivo para la región.

La transmisión principal tiene una duración programada de dos horas. Por ello, el evento concluiría aproximadamente a las 7:30 p. m. en México, aunque una gala en vivo puede extenderse si hay cambios de último momento en el programa.

Consulte el horario oficial y la lista de canales de televisión que transmiten en vivo los MTV Video Music Awards 2026 en México. Guía completa con la programación por cable y las opciones disponibles para seguir la alfombra roja y la gala de premiación hoy. | Crédito MTV / Facebook / Composición Mag

¿A qué hora ver los MTV VMAs 2026 en Estados Unidos?

La alfombra, actuaciones y premiaciones de los VMAs 2026 comienzan a las 7:30 p. m. ET en ciudades como Miami, Nueva York, Washington D. C. y Orlando. Para la comunidad latina ubicada en Texas, Illinois y otras zonas de horario central, la cita es a las 6:30 p. m. CT.

En la Costa Oeste —incluyendo Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Las Vegas y Seattle— los MTV Video Music Awards se ven a las 4:30 p. m. PT. La emisión oficial está programada de 7:30 p. m. a 9:30 p. m. ET, equivalente a 4:30 p. m. a 6:30 p. m. PT.

¿Dónde ver los MTV Video Music Awards 2026 EN VIVO?

En México y América Latina, los VMAs 2026 se transmiten en vivo por MTV, canal disponible a través de operadores de TV de paga. Asimismo, la ceremonia de premios también llegará a Paramount+ desde el lunes 28 de septiembre.

En Estados Unidos, la entrega se puede ver por CBS y en simultáneo por MTV. Para streaming, la opción oficial en directo es Paramount+ Premium, que incluye acceso al canal local de CBS en vivo para los suscriptores del plan Premium.

Quienes no tengan cable o Paramount+ Premium también pueden consultar si su paquete de televisión en vivo por internet incluye CBS o MTV. La emisión oficial no confirma otras plataformas universales para todos los mercados, por lo que se recomienda priorizar las señales autorizadas y comprobar el canal exacto con el proveedor de TV contratado.