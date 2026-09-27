Este domingo 27 de septiembre se realizará uno de los eventos más importantes de la industria musical. En el Peacock Theater de Los Ángeles, California, se celebrarán los MTV Video Music Awards 2026. Snoop Dogg será el conductor de gala. Además, Madonna regresa a este escenario después de 23 años. La Reina del Pop lidera la lista de nominaciones con 11.

En el segundo puesto se encuentra Taylor Swift con 9 nominaciones, mientras que Ariana Grande y Sabrina Carpenter tienen 7 nominaciones cada una. La banda Nirvana fue anunciada como la ganadora del premio Video Vanguard de los VMA de este año.

Taylor Swift también será galardonada con el premio MTV VMA Artist Director Honors, que reconoce a los realizadores y creativos cuya labor invisible detrás de cámaras ha transformado por completo la estética de los videos musicales y su narrativa visual.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 27-09-2026.- Revisa los horarios y canales de transmisión para ver EN VIVO los MTV Video Music Awards 2026 que se realizarán en Los Ángeles. FOTO: Imagen composición de MTV y creada con la IA de Gemini.

¿Cómo ver los MTV VMAs 2026 por Pluto TV?

Pluto TV transmitirá los MTV VMAs 2026 en vivo para el público de México. La emisión inicia a las 5:30 p. m., horario del centro de México, este domingo 27 de septiembre; no requiere una suscripción de pago, pues Pluto TV opera como un servicio de televisión y streaming gratuito.

Para ver los premios por Pluto TV, entra desde el navegador a la versión de Latinoamérica de la plataforma o abre la aplicación en tu celular, smart TV, tablet o dispositivo de streaming. Luego, utiliza el buscador interno con términos como “MTV VMAs”, “MTV Video Music Awards” o “MTV”, y selecciona la señal o especial en vivo habilitado para tu ubicación. Pluto TV recomienda revisar el catálogo local, ya que la disponibilidad de canales puede depender del territorio.

Descubra cómo seguir en directo la ceremonia de los MTV VMAs 2026 desde México a través de la plataforma Pluto TV. Guía con los canales digitales habilitados, la cobertura de la alfombra roja y las alternativas de streaming online para no perderse ningún detalle. | Crédito MTV / Facebook / Composición Mag

Desde Estados Unidos, la programación de Pluto TV puede diferir de la que se muestra en México o América Latina. Si la señal específica de los VMAs no aparece en tu cuenta o aplicación, no significa necesariamente que no exista transmisión: revisa las opciones de MTV y los especiales en vivo de la versión estadounidense, o utiliza alguna de las alternativas oficiales disponibles en tu mercado. La confirmación verificada de Pluto TV para México corresponde a la transmisión gratuita desde las 5:30 p. m.

¿Dónde ver los MTV VMAs 2026?

Además de Pluto TV, Paramount+ figura como una plataforma oficial para seguir la ceremonia en México en vivo y la retransmisión para Latinoamérica y España estará disponible en Paramount+ desde el lunes 28 de septiembre; por ello, es importante verificar la programación de tu cuenta y país antes de la hora del evento.

El canal MTV en televisión de paga también transmitirá la gala en vivo en Latinoamérica. Si tienes un paquete de cable, satélite o streaming que incluya MTV, consulta la guía de tu proveedor para conocer el número del canal y la hora exacta asignada en tu ciudad. La señal del mencionado canal depende de proveedores de TV participantes; asimismo, parte de su catálogo puede encontrarse en Paramount+ y Pluto TV.

En Estados Unidos, la ceremonia está anunciada para emitirse en vivo a las 7:30 p. m. ET desde Los Ángeles. El público hispano puede seguirla según las condiciones de acceso, idioma y disponibilidad regional que ofrezcan sus plataformas oficiales o su proveedor de TV. Para evitar enlaces no autorizados, prioriza Pluto TV, Paramount+, MTV o la guía de canales de tu operador.