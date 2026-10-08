Los resultados recogidos entre las empresas participantes resaltaron la generación de nuevos contactos y el acercamiento con importadores, distribuidores y otros actores de la cadena. Foto: Promperú.
Los resultados recogidos entre las empresas participantes resaltaron la generación de nuevos contactos y el acercamiento con importadores, distribuidores y otros actores de la cadena. Foto: Promperú.
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Redacción Gestión
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Promperú informó que desarrolló una agenda comercial en Espacio Food Service 2026, realizado del 29 de septiembre al 1 de octubre en Santiago de Chile.

Detalles de la misión comercial

Como parte de esta agenda, Promperú organizó una misión comercial especializada en envases y equipamiento para la industria gastronómica y de alimentos.

La misión incluyó una agenda de preparación y conexión comercial que contempló ponencias sobre el mercado chileno y la “Ley REP”, que obliga a empresas a gestionar los residuos de sus productos al final de su vida útil, visitas comerciales a plantas, distribuidoras y cadenas gastronómicas de Santiago, así como una visita técnica a la feria Espacio Food Service.

Las empresas participantes pudieron conocer de primera mano las características del mercado, sus requerimientos y oportunidades para la oferta peruana.

Pabellón Perú en Espacio Food Service 2026

De manera paralela, 8 empresas peruanas, lideradas por Promperú, participaron en el Pabellón Perú de Espacio Food Service 2026, donde presentaron productos congelados, conservas, cacao, café, snacks, granos andinos y menestras ante empresas del canal food service chileno. La participación generó más de US$ 2.3 millones en oportunidades comerciales y 148 citas de negocio.

Chile es uno de los mercados de la región donde la oferta peruana de alimentos, servicios y soluciones para la industria encuentra oportunidades de expansión, favorecido por su cercanía geográfica y los vínculos comerciales existentes entre ambos países.

Con esta agenda, Promperú, entidad adscrita al Mincetur, continúa acercando a las empresas peruanas con compradores y actores especializados de los mercados internacionales, articulando acciones comerciales según las necesidades de cada sector y promoviendo nuevas oportunidades para la oferta nacional.

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