El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas de bienes se incrementaron en un 34% entre enero y agosto del 2026, alcanzando los US$ 74,122 millones.

Las cifras obtenidas en lo que va del año, han permitido que las exportaciones peruanas acumulen 28 meses de crecimiento ininterrumpido, lo que refleja el posicionamiento de nuestra oferta exportable en mercados internacionales.

Motores de crecimiento

El crecimiento fue impulsado principalmente por las mayores ventas de productos mineros, que sumaron US$ 53,899 millones, con un crecimiento de 50.6%, en su mayoría gracias a los altos precios internacionales del cobre.

Entre los productos que más destacaron se encuentran el cobre (US$ 25,561 millones / +47.5%), oro (US$ 18,876 millones / +54.8%), concentrado de plomo y plata (US$ 3,894 millones / +103.3%), y zinc (US$ 1,912 millones / +9.8%).

Mientras que, entre los sectores no tradicionales con valor agregado destacaron las exportaciones agropecuarias (US$ 7,586 millones / +2.1%), en el sector químico (US$ 1,397 millones/ +11.3%) y metalúrgico (US$ 1,426 millones / +18.3%).

En el ámbito agropecuario, resaltan las exportaciones de frutas, como arándano (US$ 1,082 millones / +46.5%), uva (US$ 816 millones / +17.6%) palta (US$ 1,417 millones / +7.8%) y granada (US$ 146 millones / +28.7%), así como la quinua (US$ 112 millones / +21.3%).

En químicos, destacaron las mayores ventas de ácido sulfúrico (US$ 101 millones / +31.1%) y medicamentos (US$ 62 millones / +9.4%).

En el sector metalúrgico, destacan los productos de cobre (US$ 884 millones / +12.4%), lingotes de zinc refinado (US$ 246 millones / +16%) y plata aleada (US$ 174 millones / +57.4%); y en el sector textil y confecciones destaca las fibras textiles (US$ 124 millones / +14.7%).

Asimismo, el número de exportadores continuó creciendo en los primeros ocho meses del 2026 (+3%), alcanzando los 8,741. De estos, el 67% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Principales mercados de destino

De enero a agosto del 2026, las exportaciones crecieron hacia todos los principales socios comerciales del Perú, siendo China, Estados Unidos y la Unión Europea los principales mercados de destino.

A China, se exportaron bienes por un valor de US$ 28,261 millones (+39%); mientras que, a Estados Unidos, por un valor de US$ 7,146 millones (+24%); y a la Unión Europea, por US$ 6,744 millones (+9%).

También destacan las mayores exportaciones a la India (US$ 6,446 millones / +100%), Canadá (US$ 3,702 millones / +24.4%), y Suiza (US$ 3,006 millones / +80%).

Cabe indicar que, en lo que va del 2026, las exportaciones ya alcanzan récords en destinos como Australia (US$ 1,754 millones / +109%), Hong Kong (US$ 1,564 millones / +884%), Malasia (US$ 587 millones / +360%) y Singapur (US$ 270 millones / 271.5%), superando sus valores históricos anuales.