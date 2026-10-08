De enero a agosto del 2026, las exportaciones crecieron hacia todos los principales socios comerciales del Perú. Foto: Mincetur.
De enero a agosto del 2026, las exportaciones crecieron hacia todos los principales socios comerciales del Perú. Foto: Mincetur.
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas de bienes se incrementaron en un 34% entre enero y agosto del 2026, alcanzando los US$ 74,122 millones.

Motores de crecimiento

El crecimiento fue impulsado principalmente por las mayores ventas de productos mineros, que sumaron US$ 53,899 millones, con un crecimiento de 50.6%, en su mayoría gracias a los altos precios internacionales del cobre.

Mientras que, entre los sectores no tradicionales con valor agregado destacaron las exportaciones agropecuarias (US$ 7,586 millones / +2.1%), en el sector químico (US$ 1,397 millones/ +11.3%) y metalúrgico (US$ 1,426 millones / +18.3%).

En químicos, destacaron las mayores ventas de ácido sulfúrico (US$ 101 millones / +31.1%) y medicamentos (US$ 62 millones / +9.4%).

En el sector metalúrgico, destacan los productos de cobre (US$ 884 millones / +12.4%), lingotes de zinc refinado (US$ 246 millones / +16%) y plata aleada (US$ 174 millones / +57.4%); y en el sector textil y confecciones destaca las fibras textiles (US$ 124 millones / +14.7%).

Asimismo, el número de exportadores continuó creciendo en los primeros ocho meses del 2026 (+3%), alcanzando los 8,741. De estos, el 67% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Principales mercados de destino

A China, se exportaron bienes por un valor de US$ 28,261 millones (+39%); mientras que, a Estados Unidos, por un valor de US$ 7,146 millones (+24%); y a la Unión Europea, por US$ 6,744 millones (+9%).

También destacan las mayores exportaciones a la India (US$ 6,446 millones / +100%), Canadá (US$ 3,702 millones / +24.4%), y Suiza (US$ 3,006 millones / +80%).

Cabe indicar que, en lo que va del 2026, las exportaciones ya alcanzan récords en destinos como Australia (US$ 1,754 millones / +109%), Hong Kong (US$ 1,564 millones / +884%), Malasia (US$ 587 millones / +360%) y Singapur (US$ 270 millones / 271.5%), superando sus valores históricos anuales.

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