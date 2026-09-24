Las exportaciones de palta Hass peruana alcanzaron las 505.377 toneladas durante el primer semestre de 2026, un incremento de 6.1% frente a las 476,440 toneladas registradas en el mismo periodo del año anterior. Con este resultado, el Perú mantiene su posición como segundo exportador mundial de este producto y refuerza su presencia en el comercio internacional, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

El avance de los envíos se da en un escenario de mayor apertura comercial para la palta peruana. Actualmente, el país cuenta con 70 mercados abiertos para este producto, mientras que el sector continúa trabajando en la ampliación de destinos y en la consolidación de su presencia en los mercados internacionales.

En los últimos seis años, el trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), los productores y el sector privado permitió el acceso a mercados como Corea del Sur, Tailandia, Colombia, México, Malasia y Filipinas. Esta expansión ha permitido ampliar las alternativas para la colocación de la producción peruana y reducir la dependencia de un número limitado de destinos.

Perú cuenta actualmente con 70 mercados abiertos para la exportación de palta, lo que amplía las alternativas comerciales para productores y exportadores. (Foto: Andina)

Mercados internacionales que lideran envíos

Entre los mercados que concentran los envíos de palta peruana destacan Países Bajos, España y Chile. A ellos se suman otros destinos que vienen mostrando una mayor dinámica, principalmente en Asia, donde Corea del Sur y Tailandia forman parte de la estrategia de expansión comercial del producto peruano.

La apertura de nuevos mercados también continúa en agenda. Senasa gestiona actualmente el acceso de la palta peruana a Vietnam, Taiwán, Nueva Zelanda y Australia, con el objetivo de ampliar las oportunidades comerciales del sector y fortalecer su presencia en Asia y Oceanía.

El acceso a estos mercados está condicionado por el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios establecidos por cada país comprador. Senasa tiene a su cargo las labores de vigilancia y certificación fitosanitaria, mientras que los productores deben implementar mejoras en sus prácticas agrícolas para cumplir con las exigencias de los mercados internacionales y mantener las condiciones de acceso.

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Producción se expande a nuevas regiones

En el frente productivo, el cultivo de palta se concentra principalmente en La Libertad, Lima, Lambayeque, Ica y Áncash. Sin embargo, la producción viene extendiéndose hacia nuevas zonas del país, especialmente en regiones de la sierra, ampliando la base territorial de esta actividad agrícola.

Cusco, Ayacucho y Huancavelica vienen ganando participación en el cultivo de palta, lo que abre nuevas posibilidades productivas y comerciales para agricultores de estas regiones. Esta expansión también permite incorporar territorios que anteriormente tenían una participación menor en la cadena de exportación.

La ampliación de la producción se relaciona también con una mayor incorporación de pequeños agricultores a la cadena exportadora. Productores de Ayacucho, Lima provincias, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Áncash vienen participando progresivamente en el comercio internacional de palta, generando nuevas oportunidades para las economías rurales y ampliando la base de productores vinculados a la agroexportación.