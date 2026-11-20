Por medida judicial, allanamiento comprende 15 inmuebles.
Gestión por el Ministerio Público se realiza desde las 5 a.m.
Hipótesis tiene que ver con presunta organización criminal.
Nota en desarrollo
Por medida judicial, allanamiento comprende 15 inmuebles.
Gestión por el Ministerio Público se realiza desde las 5 a.m.
Hipótesis tiene que ver con presunta organización criminal.
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