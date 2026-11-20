El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, informó la aprobación de un decreto legislativos en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada. Se trata de la creación del Registro de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas.

Álvarez, detalló que la lista será propuesta por la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), mientras que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) será el que la debatirá y aprobará.

Hemos empezado por aprobar el Registro de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas y esto involucra la posibilidad de que con los aparatos de inteligencia del Estado puedan llevar las evidencias a la Secretaría del Cosedena, que es la entidad más alta en materia de seguridad por parte del Estado”, señaló a la prensa.

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Detalló que la medida involucra varias consecuencias jurídicas, tras señalar que ahora se abre la posibilidad de incluir como miembro de la banda criminal de extorsión, también el que financia, alquila los armamentos, el que prepara la bomba, el que lava el dinero, el que presta sus cuentas bancarias.

El titular del Minjusdh añadió que en Huaura, al norte de Lima, se construirán dos megacárceles, con una capacidad total de 24,000 reos. FOTOS:GONZALO CîRDOVA / GEC

Construcción de cárceles ahora estará a cargo de Defensa

La construcción de cárceles ahora estará a cargo del Ministerio de Defensa, informó este jueves el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.

En la última sesión del Consejo de Ministros, resaltó que los grupos técnicos llegaron al acuerdo de que el Ministerio de Defensa tiene la mejor cobertura jurídica para construir penales “en un menor tiempo posible, con el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales para el dinero público”.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, precisó que ahora podrán realizar la ampliación de penales como El Milagro y Ancón 1 “a costos sumamente bajos”.

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Construcción de megapenales en Huacho

El titular del Minjusdh añadió que en Huaura, al norte de Lima, se construirán dos megacárceles, con una capacidad total de 24,000 reos.

En el terreno más grande estará Huacho 14, para 14,000 reos primarios bajo el esquema ‘Cárceles Productivas’.