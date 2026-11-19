La reciente ley da un plazo total de 16 días hábiles para que se actualice la información en las centrales de riesgo . Este plazo está compuesto de tres etapas. Una vez realizado el abono de la deuda morosa, la entidad financiera cuenta con un plazo de 7 días hábiles para reportar este pago a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). Luego, la SBS tiene 7 días hábiles para trasladar esta información a las centrales de riesgo privadas. Y éstas cuentan con 2 días hábiles para actualizar sus reportes, tras recibir la nueva información.

Pero para que el reporte se actualice con estos plazos, la persona debe ejecutar un paso clave: debe presentar una solicitud de actualización a su entidad financiera , tras hacer el pago pendiente. Con esta solicitud, empezarán a correr los plazos mencionados. Así lo establece la citada ley. El canal para presentar la solicitud dependerá de cada entidad financiera. Podría ser por la vía digital, por teléfono, de forma presencial en una agencia u otro canal considerado.

Si no se presenta ninguna solicitud de actualización del reporte y solo se abona el pago pendiente, entonces las centrales de riesgo actualizarán sus reportes en sus plazos ordinarios, los cuales pueden tomar entre un mes a un mes y medio , indicó Alonso Corcuera, director Comercial de Ventas SME de Equifax – Infocorp.

Las entidades financieras envían los reportes de pago a la SBS a fin de mes. Y la SBS traslada la información a las centrales de riesgo entre el día 20 y 25 del mes siguiente. “Por ejemplo, si alguien se pone al día en su deuda un 11 de noviembre, en el reporte de Infocorp de fines de diciembre saldrá que ya no le debe al banco. La SBS nos reporta entre el 20 y 25 del siguiente mes en curso; y luego lo ponemos disponible en el reporte de créditos”, refirió Corcuera.

Medidas para evitar estar mal reportado en Infocorp

Los meses de noviembre y diciembre, con el abono de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones, son una buena oportunidad para aprovechar estos ingresos extras para ponerse al día con deudas morosas, indicó Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School y experto en finanzas personales.

“Lo mismo ocurre si, por ejemplo, eres emprendedor y obtienes mayores ganancias en la campaña navideña. Es una buena oportunidad para mejorar tus finanzas familiares”, anotó.

Por otro lado, se debe controlar que las cuotas de pago no superen la tercera parte de los ingresos. “Si tu sueldo o ingreso neto es, por ejemplo, S/ 3,000 al mes, lo que destines para pagar las cuotas de todas tus deudas juntas (tarjetas de crédito, préstamos personales, crédito vehicular, etc.) no debería ser más de S/ 1,000. De lo contrario, podrías caer en sobreendeudamiento”, subrayó Carrillo Acosta.

“Debes cuidar tu reputación crediticia, cumpliendo puntualmente con tus obligaciones, y no solo cuando se trate de deudas con entidades financieras, sino también con otras instituciones como Sunat, el pago de luz, agua, celular, etc., ya que todo ello se reporta a las centrales de riesgo. Si estás mal reportado, se limita tu posibilidad de obtener un nuevo financiamiento, pero además podrías perder oportunidades laborales o de negocios”, agregó el especialista.