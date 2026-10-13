El consumo de los hogares peruanos siguió creciendo en septiembre, aunque a un menor ritmo que su mes previo. (Foto: GEC)
El consumo de los hogares peruanos siguió creciendo en septiembre, aunque a un menor ritmo que su mes previo. (Foto: GEC)
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Guadalupe Gamboa
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El gasto de las familias peruanas se moderó durante septiembre. El Índice Big Data de Consumo Privado de BBVA Research -que mide las compras con tarjetas de crédito y débito, así como los retiros de efectivo, ajustados por inflación- aumentó solo 9.3% el mes pasado, por debajo del mes previo.

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