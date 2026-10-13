Según el análisis de BBVA Research, este menor ritmo de consumo se observó ante una inflación que se mantiene elevada desde marzo, llegando a 4.5% en septiembre, con lo que continuó afectando el poder adquisitivo de las familias.

A esto se sumó un deterioro en el indicador de confianza de los consumidores medido por Apoyo Consultoría, que luego de dos meses de mejora volvió a retroceder a terreno pesimista. Vanessa Belapatiño, economista senior de BBVA Research, precisó que este resultado estaría asociado al componente de trabajo presente y la reducción del poder adquisitivo por los salarios.

La economista explicó que la tasa de crecimiento de los salarios venía bastante fuerte, pero no resulta sostenible un crecimiento a tasas altas por un tiempo tan prolongado, por lo que ahora se estaría observando una regularización.

“El número de puestos formales viene creciendo bien, pero en la parte de salarios reales, descontados de inflación -que es lo que muestra el poder adquisitivo real- sí se ha visto tasas de crecimiento o de decrecimiento moderadas a las de los últimos meses (...) Parte de la normalización del crecimiento de los salarios puede haber mellado este componente de la confianza del consumidor”, comentó a Gestión.

Pese a esos factores, Belapatiño destacó que el desempeño del mercado laboral y el avance del crédito de consumo siguen respaldando el gasto de las familias.

Además, recordó que el resultado del índice de consumo privado permaneció por encima del promedio de 8.5% que se estima para el periodo 2017-2026.

El Índice Big Data de Consumo Privado de BBVA Research aumentó solo 9.3% el mes pasado. (Imagen: BBVA)

El Índice Big Data de Consumo Privado creció 9.5% durante el tercer trimestre, ligeramente por debajo del avance registrado en el segundo trimestre. Para el cuarto trimestre, Belapatiño indicó que se espera que el indicador registre un crecimiento interanual de entre 9% y 10%.

En cuanto al consumo privado medido por las cuentas nacionales, se proyectó una expansión de 3.7% para el cierre del 2026, con una posible mejora en el último trimestre ante la fuerte inversión privada que se espera seguir viendo en el año.

¿En qué gastaron los peruanos en septiembre?

Las compras con tarjetas, que ahora representan cerca de 8 de cada 10 transacciones, continuaron avanzando, pero con moderación en la mayoría de categorías evaluadas por BBVA Research.

“Esto va en línea con la fortaleza de la demanda interna que estamos viendo en la economía y asociada a este crecimiento de sectores no primarios, que viene bastante fuerte”, indicó Belapatiño.

El mayor consumo se observó en categorías de bienes y servicios no esenciales como Moda y belleza, donde el gasto aumentó en 25.3% principalmente por un impulso en las compras de prendas de vestir.

Las ventas también crecieron en el rubro de turismo, que alcanzó un crecimiento de 16.2%. Esta mayor demanda de servicios turísticos se observó en los gastos para pasajes aéreos y alojamiento, que juntos representan un 74% del consumo en el sector.

Otro rubro con un avance importante, aunque a un menor ritmo que en meses previos, fue el de Transporte. Si bien las compras crecieron 19.1%, las transacciones en esta categoría se moderaron tanto en establecimiento de combustible, así como para los pedidos de taxi y delivery.

La situación es similar para los negocios de Entretenimiento, donde el consumo aumentó en 12.9%, pero desacelerándose frente a otros meses principalmente por una reducción en las ventas en cine, teatro y espectáculos.

El consumo también avanzó moderadamente en otros rubros como hogar, que creció 10%, y en Otras compras -que incluye tiendas por departamento, productos electrónicos, juegos y videojuegos, y fotografía-, que avanzó en apenas 0.1%.

¿Cómo les fue a las categorías de consumo básico?

El reporte del BBVA Research evidenció que, en septiembre, el consumo en la mayoría de las categorías vinculadas a productos y servicios básicos no mejoró.

Según se observó en el informe, las compras en el rubro de Alimentos retrocedió 2.9% en septiembre. Esta caída se produjo ante una menor demanda en los supermercados, segmento que representó más de la mitad de los gastos de alimentación.

En tanto, las transacciones en el sector de Educación se redujeron en 0.1% ante una moderación del gasto en universidades e institutos, así como una caída del gasto en academias, cursos online en plataformas educativas y talleres.

En cuanto a Salud, se reportó que el consumo se moderó y creció solo 7.8%. Este avance más acotado es resultado de un retroceso en los gastos tanto en hospitales y clínicas, como en farmacias y boticas.

Por otro lado, el consumo en servicios públicos residenciales también permaneció en terreno negativo, con una caída de 6.9% por menores transacciones asociadas a los servicios de agua, electricidad y streaming.