Lesley Warren, head of Research de Buk, indicó que Buk combinó dos fuentes de información: datos administrativos provenientes de registros de planillas y encuestas dirigidas a empresas y trabajadores .

En concreto, el análisis considera más de 71,000 colaboradores de 1,149 empresas del sector privado formal a nivel nacional. La información corresponde al pago bruto mensual efectivo registrado en planilla entre enero y junio (sin incluir gratificaciones) e incluye 207 cargos estandarizados. Mientras que, para recoger la percepción de trabajadores y empleadores, Buk realizó encuestas a más de 6,700 personas y más de 430 líderes de empresas.

Aunque el 72% de las organizaciones declara contar con una política formal de revisión salarial, menos de la mitad realiza ajustes considerando el costo de vida. La cifra coloca a Perú por debajo de otros mercados de la región analizados por Buk. Foto: Andina

¿Cuál es la percepción del mercado?

Entre los principales hallazgos de la encuesta, la experta destacó una paradoja en las políticas salariales de las empresas peruanas: si bien el 72% de las organizaciones declara contar con una política formal de revisión salarial, solo el 46% señala que realiza ajustes por costo de vida o inflación .

El 72% representa el porcentaje más alto entre los cuatro países analizados por Buk (Perú, Chile, México y Colombia). En contraste, la proporción de empresas peruanas que ajusta los salarios considerando el costo de vida es la más baja de la región. Como referencia, Colombia registra un 90%.

“Si bien las empresas tienen una política formal que puede contener otros elementos, por ejemplo, los criterios de revisión salarial o el porcentaje que se puede reajustar, el tema del ajuste por inflación no necesariamente es parte de eso”, explicó Warren.

La brecha también se observa desde la perspectiva de los trabajadores: solo el 37% señala estar satisfecho con la remuneración que recibe actualmente, el nivel más bajo entre los países analizados . En Perú, el 30% se declara insatisfecho y el 33% se mantiene neutral, una distribución más equilibrada que la registrada en Chile, México y Colombia. “En general, los insatisfechos tienden a pensar que su sueldo está bajo mercado. Es una percepción. Por lo tanto, ahí está la importancia de tener evidencia justamente para poder entender si mi expectativa está ajustada a la realidad o no”, dijo.

“Si pienso (como trabajador) que estoy bajo mercado. Por lo tanto, estoy insatisfecho. Y eso me va impactando también en mi relación laboral ”, añadió la experta.

¿Qué ocurre cuando los trabajadores piden un aumento de sueldo? La encuesta de Buk mostró que el 36% de los colaboradores solicitó un incremento salarial en los últimos dos años. De ese grupo, el 57% obtuvo una respuesta favorable . En consecuencia, cerca de 4 de cada 10 empleados que se animaron a pedir un aumento no lo consiguieron. “El estudio evidencia que una parte importante de estas solicitudes sigue sin prosperar”, sostuvo la especialista.

A la par, para el 57% de la fuerza laboral, el salario es el principal factor al momento de elegir un empleo. A ello se suma que el 81% de quienes se encuentran insatisfechos con su remuneración tiene intención de cambiar de trabajo. “Esto demuestra la importancia de que las empresas reconozcan el peso de las remuneraciones dentro de sus estrategias de retención de talento”, sostuvo.

Un gerente general puede tener un salario de hasta S/ 19,450 en una compañía pequeña, S/ 28,710 en una mediana y S/ 48,050 en una gran empresa. Foto: IA

Guia Salarial de BuK: ¿cómo está el panorama de las remuneraciones?

En cuanto a los datos de remuneraciones, la Guía Salarial de Buk 2026 identifica cinco tendencias relevantes sobre los salarios en el mercado laboral peruano.

Dirección de Empresas encabeza el ranking, con una mediana salarial de S/ 12,000 mensuales, mientras que Transporte, Logística y Almacenamiento registra la más baja, con S/ 2,380 (cargos operativos). El análisis de Buk, en detalle, comprende los distintos niveles de puestos, desde cargos de dirección hasta posiciones operativas. “Acá estamos viendo únicamente las medianas, es decir, el salario que se ubica en el punto medio de todos los sueldos analizados para ese cargo. Corresponde al percentil 50”, dijo Warren.

El tamaño de la empresa también marca diferencias, aunque principalmente en los cargos de mayor jerarquía. En posiciones operativas, administrativas y técnicas, la remuneración no varía significativamente según el tamaño de la organización. “Si tú eres un analista contable en una empresa pequeña, mediana o grande, probablemente vas a tener un sueldo parecido, pero si tú eres gerente general de una empresa pequeña, mediana o grande, eso sí cambia mucho”, manifestó.

Esta diferencia se hace más evidente en la alta dirección. En los cargos vinculados a Dirección de Empresas, las medianas salariales van desde S/ 8,280 para el presidente del directorio y S/ 8,360 para el gerente de consultoría, hasta S/ 14,000 para el director de relaciones institucionales y gremiales y S /12,980 para el gerente general (CEO).

Precisamente, el cargo de gerente general presenta una de las bandas salariales más amplias del área, con un rango que va de S/ 6,110 a S/ 29,820. La diferencia se acentúa al considerar el tamaño de la empresa: en una compañía pequeña, el salario de un gerente general se ubica entre S /4,530 y S/ 19,450; en una mediana, entre S/ 6,040 y S/ 28,710; mientras que, en una gran empresa, el rango va de S/ 11,460 a S/ 48,050 .

Según Warren, esta brecha estaría relacionada con el mayor nivel de responsabilidad y complejidad que implica dirigir organizaciones de mayor tamaño.

Por industria, Minería y Construcción también destacan por sus mayores remuneraciones, con medianas salariales generales de S/4.200 y S/4.000, respectivamente. “Están mejor pagados que los demás, incluso en puestos operativos”, comentó. Dentro de Minería, además, la brecha salarial aumenta conforme sube la jerarquía: las medianas van desde S/3,600 en cargos operativos hasta S/ 20,710 para un gerente de mina, el nivel salarial más alto registrado entre los cargos directivos de las áreas industriales analizadas .

A ello se suma el efecto de la especialización. Un jefe de Ciberseguridad registra una mediana de S/ 11,380, mientras que un jefe de Marca alcanza S/ 10,260, niveles que pueden superar los de algunas posiciones gerenciales. “El jefe de ciberseguridad hoy en día es muy cotizado. Es un rol súper emergente y que muchas veces gana más que un gerente de operaciones”, subrayó.