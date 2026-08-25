Guía Salarial de Buk 2026 precisa que los salarios más altos se concentran en posiciones de mayor responsabilidad y especialización. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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¿Qué está pasando con los salarios en Perú? La Guía Salarial de Buk, empresa especializada en gestión de recursos humanos, analiza por primera vez en Perú las remuneraciones de los trabajadores formales del sector privado, a partir de datos recopilados entre enero y junio de este año. ¿Las empresas están realizando ajustes salariales por efecto de la inflación? ¿Se gana más en una compañía grande que en una pequeña?

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