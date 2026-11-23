El Congreso de la República del Perú dio luz verde recientemente al proyecto del Gobierno de Keiko Fujimori -aunque con ajustes- sobre el presupuesto público 2027.

Con esta aprobación, se oficializó que el próximo año los tres niveles de gobierno (ministerios, municipalidades y regiones) recibirán en conjunto S/ 266,506.3 millones para actividades y proyectos.

Con el documento ya cerrado, se constató que, de este monto, S/ 96,303.7 millones se destinarán a personal y obligaciones sociales, mientras que S/ 16,327.4 millones se asignarán a pensiones y otras prestaciones sociales.

En conjunto suman S/ 112,631.1 millones y significan el 42.3% del total (peso similar al que se registró al inicio del 2026). Es decir, cuatro de cada 10 soles. Esto no es todo: el monto también representa un 2% más que lo destinado a personal y pensiones al inicio de este año (S/ 110,428.1 millones).

Cabe señalar que, durante el debate, el senador José Arista recordó que, del total presupuestado para el próximo año, S/ 178,222 millones irán a gasto corriente (que va más allá incluso que persona y pensiones) —un alza del 6.6% frente al 2026—, mientras que S/ 57,061 millones se destinarán a gasto de capital, lo que representa una caída del 1.1%.

“El gasto corriente crece a expensas de menores recursos para inversiones [...] Entre el 2021 y 2027, por ejemplo, el gasto corriente creció casi 50%, mientras que el gasto de capital aumentó solo 21%”, reflexionó Arista.

Tres niveles de gobierno recibirán en conjunto S/ 266,506.3 millones para actividades y proyectos. Foto: Congreso.

Funciones a la vista

Las cinco funciones que contarán con los mayores recursos a inicios del próximo año son

Educación (S/ 49,144 millones)

Planeamiento, gestión y reserva de contingencia (S/ 36,441.9 millones)

Salud (S/ 32,239.7 millones)

Deuda pública (S/ 30,921.1 millones)

Transporte (S/ 26,375.7 millones)

Salvo en Salud y Deuda pública, los recursos asignados a estas funciones superan al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2026.

Conviene poner la lupa sobre tres funciones clave de este grupo: Educación, Salud y Transporte. Esta vez se pondrá especial foco en el desempeño y asignación del Gobierno nacional (los ministerios).

Ministerios clave: educación, salud y transporte

El Ministerio de Educación (Minedu) iniciará el 2027 con S/ 9,709.9 millones, distribuidos en S/ 9,037.8 millones para gasto corriente y S/ 672.1 millones para gasto de capital. Esta estructura refleja un incremento en el gasto corriente frente al PIA del 2026, pero una reducción en los fondos para inversión.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) arrancará el 2027 con S/ 10,178.5 millones: S/ 8,990.7 millones irán a gasto corriente y S/ 1,187.8 millones a gasto de capital. A diferencia de otros sectores, aquí se observa un recorte en ambos rubros en comparación con el PIA de este año.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) comenzará el 2027 con S/ 10,040.5 millones, divididos en S/ 3,706.8 millones para gasto corriente y S/ 6,333.7 millones para gasto de capital. Al igual que en Educación, sube el gasto corriente y baja el de capital respecto al inicio del 2026.

Este dato no es menor: pese a que Transportes es un sector eminentemente “constructor”, sus recursos para obras sufrieron un recorte del 10%, de acuerdo con las cifras revisadas.

Se abre la puerta a personal sin experiencia laboral

Un tema que llamó la atención en el presupuesto público fue la añadida septuagésima segunda disposición complementaria final.

“[...] durante el año fiscal 2027, se exceptúa solo a las entidades del Poder Ejecutivo, para la designación de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, de la exigencia de acreditar los requisitos mínimos de experiencia laboral específica previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley N° 31419, así como los requisitos de experiencia laboral específica establecidos en su reglamento [...]”, se lee.

Por ejemplo, la ley señala que para los cargos de viceministro; secretario general; y titulares, adjuntos, presidentes y miembros de órganos colegiados de libre designación y remoción de los organismos públicos, se requería 8 años de experiencia general y 5 años de experiencia específica.