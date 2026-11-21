El Gobierno aprobó procedimientos extraordinarios para agilizar el saneamiento físico-legal de terrenos destinados a colegios públicos, con el objetivo de evitar que problemas de propiedad retrasen las obras de prevención, rehabilitación, reconstrucción y reubicación de infraestructura educativa ante los riesgos del fenómeno El Niño 2026-2027.

La medida fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia N.° 020-2026, publicado este sábado 21 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

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La norma faculta al Ministerio de Educación (Minedu) a implementar mecanismos especiales para regularizar predios ubicados en los distritos declarados en estado de emergencia por este evento climático.

Entre las principales disposiciones, el Minedu podrá aceptar excepcionalmente donaciones de terrenos pertenecientes a comunidades campesinas y nativas para destinarlos al servicio educativo público.

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Para ello, deberá contar con un informe técnico-legal que acredite la titularidad y situación jurídica del inmueble, así como con el acta de asamblea general que apruebe la donación.

Minedu podrá declarar propiedad de terrenos

Otra de las medidas establece un procedimiento simplificado para que el Minedu declare la adquisición de la propiedad de inmuebles privados donde funciona el servicio educativo público, siempre que se cumplan los requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio establecidos en el artículo 950 del Código Civil.

El procedimiento comprenderá seis etapas: diagnóstico físico-legal, anotación preventiva, notificación a propietarios y titulares de derechos inscritos, presentación de oposiciones, emisión de la resolución que declara la adquisición de la propiedad e inscripción definitiva en los Registros Públicos.

Los propietarios y terceros tendrán un plazo de 10 días hábiles para formular oposición, contado desde el día siguiente de la última notificación o publicación.

Si se presenta una oposición, el procedimiento quedará suspendido hasta que se emita la resolución correspondiente.

Regularización de terrenos con trámites pendientes

El decreto también permitirá completar la inscripción de terrenos de colegios que iniciaron su proceso de saneamiento físico-legal bajo la normativa anterior, pero cuya anotación preventiva venció antes de concretar el registro definitivo.

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En estos casos, el Minedu podrá disponer la inscripción definitiva mediante una resolución sustentada, sin necesidad de emitir una nueva anotación preventiva.

Para ello, deberá verificar que se mantenga la posesión del inmueble y que no existan oposiciones, procesos judiciales, medidas cautelares o registros incompatibles con la inscripción.

La norma precisa que estos procedimientos no podrán afectar los derechos de propiedad de terceros ni permitir inscripciones contrarias a mandatos judiciales vigentes.

Medida regirá hasta diciembre de 2027

En los considerandos del decreto se recuerda que el Gobierno declaró en emergencia 1,380 distritos del país ante el peligro inminente de intensas precipitaciones vinculadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

Asimismo, se declaró en emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional debido a la vulnerabilidad de los locales escolares.

Las lluvias de fuerte a extrema intensidad en Tumbes motivaron el adelanto del cierre del año escolar en los colegios públicos de la región. Foto: Andina/referencial.

El Decreto de Urgencia N.° 020-2026 tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Su implementación será financiada con el presupuesto institucional del Minedu de los años fiscales 2026 y 2027, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Además, el sector Educación tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para aprobar las directivas y lineamientos complementarios que permitan aplicar los procedimientos establecidos.