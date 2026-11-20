La región Tumbes adelantó el cierre del año escolar 2026 para este viernes 20 de noviembre, como medida preventiva frente a la posible intensificación de las lluvias vinculadas al fenómeno El Niño 2026-2027. La disposición alcanza a las instituciones educativas públicas y busca proteger la integridad de los estudiantes ante las condiciones climáticas.

La decisión fue confirmada por la Dirección Regional de Educación (DRE) de Tumbes y formalizada mediante la Resolución N.° 005-2026-GRT-DRET-DGP-D. Con esta disposición, las clases en los colegios públicos de la región culminan desde hoy, en lugar de continuar con el calendario escolar previsto inicialmente.

En total, la medida comprende cerca de 700 instituciones educativas públicas, que albergan a más de 70,000 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

El adelanto del cierre responde al riesgo que representan las lluvias de fuerte a extrema intensidad que se vienen registrando en Tumbes.

Las lluvias de fuerte a extrema intensidad en Tumbes motivaron el adelanto del cierre del año escolar en los colegios públicos de la región. Foto: Andina/referencial.

En los últimos días, escolares de localidades como Casitas, Bigotes y El Limón tuvieron que atravesar quebradas con importantes caudales para llegar a sus centros educativos y asistir a sus últimas jornadas de clases.

¿Qué pasará con los colegios privados de Tumbes?

En el caso de las instituciones educativas privadas, sus directores señalaron que la mayoría acordó mantener el cierre del año escolar para el 4 de diciembre. Por tanto, el adelanto dispuesto por la Dirección Regional de Educación no modifica, según lo informado, la programación que manejan estos colegios.

Supervisan alimentación escolar ante el cierre de clases

En paralelo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) supervisó el cumplimiento de la entrega de alimentos destinados a los desayunos escolares en 369 instituciones educativas públicas de Tumbes.

Este servicio beneficia a cerca de 38,000 niños y niñas de inicial y primaria. Asimismo, se vienen desarrollando reuniones de capacitación con padres de familia y docentes para reforzar los conocimientos sobre cómo actuar ante eventuales inundaciones provocadas por las lluvias intensas.