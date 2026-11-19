El Gobierno prepara un nuevo esquema de entrega de bonos económicos para las familias que resulten afectadas por las emergencias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. La medida forma parte de las acciones de protección social que se vienen coordinando para atender a la población vulnerable ante posibles desastres naturales.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Maritza Canales, informó que su sector trabaja junto con los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y de la Producción (Produce) para establecer los montos, plazos y mecanismos de distribución de estos apoyos.

La titular del Midis indicó que las coordinaciones se encuentran en marcha y que se espera definir las condiciones de entrega en el corto plazo. Sin embargo, todavía no se ha anunciado una fecha de inicio ni el valor de los bonos que recibirían los potenciales beneficiarios.

“Estamos ya trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas y con los demás sectores (Produce y Midagri), para poder determinar el valor, los tiempos, el modo en el cual se entregarán estos apoyos lo antes posible” , manifestó a Radio Nacional.

¿Qué requisito deberán cumplir las familias para recibir los bonos?

Uno de los aspectos que deberán considerar los hogares interesados en acceder a esta ayuda económica es su registro en los padrones de las respectivas municipalidades. Canales remarcó que el empadronamiento y la actualización de las fichas de condición socioeconómica son fundamentales para identificar a las familias vulnerables.

Por ello, la ministra hizo un llamado a los alcaldes y gobiernos locales para mantener operativas sus unidades de empadronamiento y fortalecer sus procesos de registro. Esta información permite identificar a los hogares que podrían incorporarse a los programas sociales y acceder a los eventuales bonos que disponga el Ejecutivo.

La ministra Maritza Canales señaló que el Midis coordina con el MEF, Midagri y Produce para definir los montos y plazos de entrega de los bonos por emergencias. Foto: Midis.

En esa línea, explicó que el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) brinda asistencia a los municipios para mejorar estos procedimientos. Como parte de ese trabajo, se vienen desarrollando jornadas de capacitación dirigidas a nuevos alcaldes y responsables de las áreas sociales, con asistencia técnica del Banco Mundial.

La estrategia también contempla la incorporación de fichas de empadronamiento digital, tabletas y otros equipos tecnológicos para agilizar el registro de hogares y reducir las brechas de información que todavía existen en algunos distritos.

Midis distribuirá 900 mochilas de emergencia

Como parte de las acciones de preparación ante el fenómeno climático, Canales anunció que su sector entregará 900 mochilas de emergencia a profesionales del Midis que han sido capacitados y certificados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Los equipos permitirán que el personal desarrolle labores de campo en zonas afectadas por desastres, principalmente para identificar y empadronar a las familias damnificadas. La ministra señaló que uno de los problemas recurrentes durante una emergencia es la falta de personal técnico para registrar a los afectados y evaluar los daños, lo que puede retrasar la atención.

Adicionalmente, el sector cuenta con otras 1,700 mochilas destinadas al personal de las unidades de empadronamiento de los gobiernos locales, con el objetivo de reforzar su capacidad operativa ante eventuales emergencias.

Programas sociales adaptarán su atención ante desastres

La titular del Midis también explicó que se viene implementando una estrategia de protección social adaptativa que involucra a siete programas y servicios del sector. El propósito es garantizar la continuidad de las prestaciones dirigidas a las poblaciones vulnerables incluso cuando se presenten situaciones de desastre.

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Entre las medidas mencionó el fortalecimiento de los comedores populares y las ollas comunes. Como ejemplo, indicó que si uno de estos servicios atiende habitualmente a 50 personas, se busca ampliar su capacidad mediante la entrega de cocinas y alimentos, con el apoyo de organizaciones cooperantes.

Con estas acciones, el Midis apunta a mantener los servicios alimentarios y de protección social durante las emergencias, además de mejorar la identificación de los hogares que podrían requerir asistencia económica frente a los efectos del fenómeno El Niño.