La Cámara de Diputados realizará el lunes 23 de noviembre un Pleno temático para debatir y, eventualmente, aprobar dictámenes de iniciativas legislativas vinculadas con la prevención del fenómeno El Niño (FEN) y la inseguridad ciudadana.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, que sesionó este lunes bajo la conducción de su presidente, Oscar Reto Otero. Para preparar la sesión, se solicitará a las comisiones ordinarias priorizar el análisis de las propuestas relacionadas con ambos temas y elaborar los dictámenes correspondientes.

¿Qué proyectos ingresaron a la agenda?

Durante la sesión, la Junta de Portavoces también acordó incorporar a la agenda del Pleno diversos dictámenes de proposiciones legislativas y mociones de orden del día.

Entre ellos figura el dictamen de la Proposición Legislativa (PL) 230, que plantea modificar la Ley 31189 para fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas, mediante una mayor articulación entre la vigilancia sanitaria y la respuesta interinstitucional.

Asimismo, se incluyó el dictamen de la PL 22, que propone derogar la Ley 32130, que modificó el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú, y restituir la vigencia de los artículos modificados por dicha norma.

La Cámara de Diputados sesionará el 23 de noviembre para abordar iniciativas vinculadas con el FEN y la inseguridad ciudadana. Foto: Congreso.

También ingresaron los dictámenes de las PL 2, 7, 9 y otras iniciativas que plantean cambios al Código Penal y al Nuevo Código Procesal Penal para establecer un límite proporcional a la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. A ello se suma el dictamen de las PL 13, 17 y otras, orientado a modificar el Decreto Legislativo 1373 sobre extinción de dominio, con el objetivo de restablecer la autonomía del proceso y fortalecer sus garantías.

En materia de donaciones y beneficios tributarios, la agenda contempla el dictamen de la PL 507, que propone modificar la Ley 30498 para promover la donación de alimentos y facilitar el transporte de donaciones durante situaciones de desastre natural. También figura el dictamen de las PL 306 y 508, referido al reintegro tributario del Impuesto General a las Ventas (IGV) previsto en la Ley 31893, vinculada al fortalecimiento del ecosistema del libro y la lectura.

Además, se incorporó el dictamen de las PL 509 y 581, que propone modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta.

La agenda incluye, igualmente, el informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomienda suspender al diputado Julián Luis Pérez Mallqui en el ejercicio del cargo y disponer el descuento de sus haberes por 120 días de legislatura.

Entre las mociones que serán consideradas figura la Moción 808, mediante la cual se propone invitar al ministro del Interior, César Astudillo, para que explique asuntos relacionados con su sector.