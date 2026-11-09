El 18 de octubre ComexPerú reportó que, tras analizar la lista de contribuyentes de la Sunat, existían un total de 8,833 deudores que acumulan S/ 13,051 millones en deudas coactivas. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
El 18 de octubre ComexPerú reportó que, tras analizar la lista de contribuyentes de la Sunat, existían un total de 8,833 deudores que acumulan S/ 13,051 millones en deudas coactivas. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La izquierda en el Congreso de la República quiere acelerar el cobro de las deudas tributarias que los contribuyentes tienen con el Estado peruano. Así lo refleja un nuevo proyecto de ley, presentado por la bancada de Juntos Por el Perú (JP), el pasado lunes.

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