La recaudación tributaria del Gobierno Central alcanzó los S/ 17,376 millones en octubre de 2026, lo que representó un crecimiento real de 14.6% respecto al mismo mes del año anterior, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Con este resultado, los ingresos tributarios mantienen una tendencia positiva desde junio de 2024.

Asimismo, la entidad precisó que la recaudación acumulada entre enero y octubre ascendió a S/ 172,089 millones, cifra que significó un incremento de 14.6% frente al mismo periodo de 2025 y mayores ingresos por S/ 27,464 millones.

Según la Sunat, el resultado de octubre estuvo impulsado por el dinamismo de la actividad económica durante septiembre, mes en el que se estima que el Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,2% y la demanda interna aumentó 9,9%.

A ello se sumó el incremento de 28.9% de las importaciones en octubre, así como las mayores cotizaciones internacionales de minerales como el cobre, zinc y oro, que elevaron los ingresos y las bases imponibles de las empresas vinculadas a estas actividades.

También contribuyeron el aumento de 0.7% del tipo de cambio promedio respecto a octubre de 2025 y las acciones de control y formalización implementadas por la administración tributaria.

Sunat: recaudación mantiene tendencia positiva desde junio de 2024 y crece 14,6% en octubre | Foto: Referencial

¿Qué impuestos impulsaron la recaudación?

Por tipo de tributo, la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzó los S/ 9,766 millones en octubre, registrando un crecimiento de 14.2%.

De este monto, S/ 5,606 millones correspondieron al IGV interno, que aumentó 11.3%, mientras que los S/ 4,161 millones restantes provinieron del IGV aplicado a las importaciones, cuya recaudación creció 18.3%.

Por su parte, los ingresos por Impuesto a la Renta ascendieron a S/ 7,094 millones, con un incremento de 9,5% frente a octubre del año pasado.

Este resultado estuvo impulsado principalmente por los mayores pagos a cuenta de las rentas empresariales de tercera categoría y del Régimen MYPE Tributario, que en conjunto crecieron 30.5%. También aumentaron los ingresos por rentas de primera categoría (12.4%) y quinta categoría (5.9%).

En contraste, la recaudación por regularización del Impuesto a la Renta cayó 68.5%, mientras que los ingresos por rentas de segunda categoría disminuyeron 18.2% y los correspondientes a no domiciliados retrocedieron 14.4%.

En tanto, la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sumó S/ 999 millones, registrando un crecimiento de 9.9%.

Recaudación de medianos y pequeños contribuyentes disminuyó

Pese al crecimiento general de los ingresos tributarios, la Sunat reportó resultados diferenciados según el tamaño de los contribuyentes.

En octubre, la recaudación proveniente de los principales contribuyentes (Pricos alcanzó los S/ 12,186 millones, registrando un crecimiento de 13.5%.

Por el contrario, los ingresos correspondientes al segmento de medianos y pequeños contribuyentes (Mepecos) sumaron S/ 2,798 millones, lo que representó una disminución de 5.9% respecto al mismo mes del año anterior.

Finalmente, la Sunat informó que las devoluciones de impuestos efectuadas durante octubre ascendieron a S/ 2,364 millones, monto inferior en 7.3% al registrado en octubre de 2025.