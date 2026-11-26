Desde Urubamba, Cusco, en el marco de CADE Ejecutivos 2026, la presidenta Keiko Fujimori firmó la adenda necesaria para impulsar el proyecto de gas natural conocido como “7 regiones”.

El acuerdo firmado con la empresa Cálidda contempla una inversión privada estimada en US$ 550 millones. A cambio, la empresa ampliará la vigencia de su contrato de concesión en Lima y Callao hasta el 2043.

La iniciativa lleva el nombre de “7 regiones” porque busca extender el servicio de gas natural a las regiones de Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.

Alcances iniciales

Durante la ceremonia de firma de la adenda, Martín Mejía, director general de Cálidda, resaltó que el valor del proyecto es que las familias podrán ahorrar “aproximadamente 50% frente a otras energías” para sostener sus hogares.

Respecto a los primeros avances de la propuesta, Mejía sostuvo que su compromiso es superar el compromiso inicial, como ya ocurrió en su concesión en Lima.

“Las primeras conexiones llegarán entre 18 a 24 meses contadas a partir de hoy (...) Hoy estamos entregando los permisos a los gobiernos regionales para empezar a trabajar y construir la infraestructura para llevar el gas natural”, indicó.

Fuente: Cálidda.

Vale recordar que, como informó Gestión el martes pasado, el ministro de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, había precisado en el Congreso que el compromiso mínimo de este proyecto aborda dos frentes.

Uno, 201,000 conexiones domiciliarias en 15 localidades de las siete regiones, así como la instalación de infraestructura con capacidad para atender 300,000 hogares.

No reemplazará otros proyectos

El titular del Minem también se refirió a las críticas que ha generado “7 regiones” en algunos sectores. “Se dice que este proyecto de gas natural reemplaza o deja de lado el gasoducto para el Cusco, lo cual es falso”, remarcó.

Lo mismo enfatizó la propia presidente Keiko Fujimori durante su intervención en este evento. De hecho, recordó que el Ejecutivo ya solicitó a ProInversión reactivar el llamado Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú (SITGAS), antes conocido como Gasoducto Sur Peruano (GSP).

“Esta adenda no detiene ni reemplaza otros proyectos estructurales. hemos solicitado formalmente a ProInversión que reactiven SITGAS. Son proyectos complementarios y avanzarán en paralelo. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras se desarrollan diversos proyectos. Trabajaremos diversas soluciones para mejorar la vida de la población. Estamos atendiendo el presente sin renunciar al futuro”, explicó.

Keiko Fujimori firma adenda con Cálidda para masificar el gas natural en Cusco y otras 6 regiones. Foto: Captura de TVPerú.

Fujimori también aseguró que la masificación del gas natural es una política del Estado peruano, que debe unir a todos por “encima de cualquier diferencia política”.

La presidenta cerró su participación con estimaciones económicas. Según la mandataria, alrededor de un millón de personas se verán beneficiadas con el compromiso de Cálidda. “Una vez construidas las redes, que son miles de kilómetros, las familias pagarán entre S/ 20 a S/ 25 mensuales (por el gas natural)”, agregó.