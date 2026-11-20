Este viernes se registró un incidente en el gasoducto de Camisea, exactamente en el distrito de Anco, La Mar (Ayacucho), a unos 229 kilómetros de la planta de separación de Malvinas, de acuerdo con Osinergmin.

Según el organismo supervisor, activaron su plan de fiscalización tras el siniestro, originado “durante la ejecución de trabajos programados” por la Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Osinergmin detalló que la fuga de gas natural se habría producido a una profundidad de 0,90 metros; no obstante, el suministro se mantuvo con normalidad y sin interrupciones —conforme a lo dicho por TGP—.

“Como medida preventiva, se vienen implementando controles de seguridad y realizando verificaciones adicionales para determinar el origen y alcance de la fuga”, aclararon desde Osinergmin.

La entidad sostuvo que continuarán con sus acciones fiscalizadoras y, de encontrar incumplimientos por parte de TGP, aplicarán las sanciones necesarias.

TGP aclaró que se realizarán maniobras de venteo del ducto de gas natural por un total de tres horas, este sábado 21 de noviembre, desde las 06:00 am.

“Esta actividad no implica riesgo para la población y se trata de un proceso seguro, controlado y necesario, desarrollado por personal especializado conforme a los procedimientos técnicos y normas vigentes y fiscalizado por las autoridades competentes”, concluyó la empresa.

Cabe añadir que el antecedente más reciente es la deflagración del 1 de marzo del 2026 en Megantoni, Cusco, que afectó el abastecimiento de GNV en todo el país.