El 2026 se ha convertido en un año de nuevos planes de inversión para Pluspetrol, operador de los lotes de gas natural de Camisea (Cusco). A inicios de año, la compañía anunció intervenciones en el Lote 56, que comprende los yacimientos Pagoreni y Mipaya, ubicados en el distrito de Megantoni, con la perforación de cuatro pozos. En agosto, puso la mirada en el Lote 88, específicamente en la locación San Martín 1 (Cusco), donde contempla la perforación de dos pozos productores de gas natural y un pozo inyector de cortes de perforación. Ahora, a pocas semanas de cerrar el año, plantea nuevas mejoras en sus operaciones en Megantoni. ¿Qué acciones prevee ejecutar?

En detalle, Pluspetrol Peru Corporation presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para modificar la logística de acceso a la locación Mipaya, en el Lote 56.

La propuesta contempla implementar un acceso fluvial y terrestre desde el río Urubamba hasta dicha locación , con el objetivo de facilitar el traslado de personal, equipos, materiales e insumos necesarios para las actividades previstas durante las etapas operativa y de abandono.

El proyecto de Pluspetrol contempla habilitar un camino de aproximadamente 1.6 kilómetros e instalar un puente metálico modular sobre la quebrada Pitoniari para facilitar el tránsito terrestre hacia la locación Mipaya. Foto: Andina.

¿Qué obras contempla Pluspetrol en Lote 56?

De acuerdo con el referido ITS, Pluspetrol contempla una inversión estimada de US$ 1.5 millones para la construcción de un atracadero en la margen del río Urubamba y la habilitación de un camino de acceso terrestre de aproximadamente 1.6 kilómetros de longitud, que conectará este punto con las instalaciones gasíferas.

La iniciativa también incluye la instalación de un puente metálico modular sobre la quebrada Pitoniari, infraestructura que permitirá dar continuidad al tránsito terrestre hacia la locación.

Según el cronograma presentado por la compañía,la etapa de construcción demandaría alrededor de seis meses y requeriría la participación de aproximadamente 60 trabajadores . Una vez habilitada, la infraestructura tendría un periodo de uso estimado de 17 años, hasta el término del contrato de licencia del Lote 56, previsto para 2044.

Posteriormente, la etapa de abandono, que comprende el retiro de las instalaciones y la rehabilitación de las áreas intervenidas, demandaría alrededor de seis meses.