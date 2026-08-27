Las inversiones de Pluspetrol continúan en los lotes de hidrocarburos de Camisea. A inicios de 2026, la empresa anunció intervenciones en el Lote 56, que comprende los yacimientos Pagoreni y Mipaya, ubicados en el distrito de Megantoni (Cusco), con la perforación de cuatro pozos. Sin embargo, este no sería el único frente de trabajo de la empresa. Ahora, la compañía también contempla intervenir el Lote 88, específicamente en la locación San Martín 1 (Cusco). ¿Qué acciones prevé ejecutar en esta zona y cuánto tiempo tomarían estas actividades, en un contexto en el que las reservas de gas natural que actualmente cubren la demanda interna podrían resultar insuficientes en un plazo estimado de 12 años?

En detalle, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para ampliar las actividades de explotación de hidrocarburos.

La propuesta contempla la perforación de dos pozos productores de gas natural (SM-1007D y SM-1008D) y un pozo inyector de cortes de perforación (SM-1CRI) . Los trabajos se desarrollarían en la locación San Martín 1, que actualmente se encuentra en operación, utilizando las facilidades existentes e incorporando instalaciones temporales necesarias para ejecutar la perforación.

Pluspetrol prevé perforar dos nuevos pozos productores de gas natural en la locación San Martín 1, en el Lote 88 de Camisea. Foto: Andina.

¿Cuánta inversión y tiempo demandará la iniciativa de Pluspetrol?

El ITS de Pluspetrol señala que la ejecución del referido proyecto demandará una inversión estimada de US$ 100 millones y tendrá como objetivo mantener la producción de gas natural del yacimiento San Martín para atender la demanda nacional.

Para cumplir con ese objetivo, Pluspetrol prevé perforar los pozos productores SM-1007D y SM-1008D, además del pozo dedicado SM-1CRI para la inyección de los cortes de perforación. El proyecto también contempla la incorporación temporal de un punto de captación de agua en el río Camisea, una línea de conducción de agua fresca hacia San Martín 1 y una línea para el vertimiento de efluentes domésticos tratados hacia un punto temporal en el mismo río.

LEA TAMBIÉN: Pluspetrol interrumpe su producción de GLP tras corte en transporte de líquidos de gas natural

A estas obras, se sumará la implementación de instalaciones de superficie, como flowlines y un manifold, asociadas a los dos nuevos pozos productores.

Según el cronograma presentado por la empresa, las actividades de construcción y perforación se desarrollarán durante los primeros 20 meses. En ese periodo, se realizarán, de manera progresiva, la movilización de equipos, obras civiles, movimiento de suelos, instalación de facilidades temporales, montaje de las facilidades de perforación y la perforación de los pozos.

La perforación del pozo de reinyección SM-1CRI está prevista para el mes 11, mientras que la perforación, entubado y culminación de los pozos productores SM-1007D y SM-1008D se extenderá aproximadamente entre los meses 12 y 17. La reinyección de los cortes de perforación se desarrollará entre los meses 12 y 18.