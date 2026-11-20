Perú y Estados Unidos suscribieron este viernes un memorando de entendimiento para ampliar la cooperación bilateral en materia de gestión de riesgo de desastres, en un contexto marcado por el desarrollo de un fenómeno de El Niño de magnitud extraordinaria.

La firma del documento se realizó en la sede de la Cancillería peruana y estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.

El embajador estadounidense señaló en un mensaje publicado en redes sociales que la firma de este instrumento busca “fortalecer la respuesta ante desastres y conectar las capacidades de empresas y expertos estadounidenses con las necesidades de Perú”.

“Así se construyen alianzas reales que generan un impacto duradero para los peruanos”, apuntó.

El embajador estadounidense Bernie Navarro y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, suscribieron el memorando de entendimiento en la sede de la Cancillería. Foto: EFE.

Los efectos de El Niño en Perú

Navarro señaló posteriormente en declaraciones a medios locales que la administración de Donald Trump se ha volcado con cooperar con Perú para prevenir los efectos de El Niño.

En ese sentido, recordó que está previsto que llegue al país en enero de 2027 el USS Comfort, el buque hospital más grande del mundo que opera la Marina de los Estados Unidos, para atender a personas en caso de que el sistema sanitario de Perú quede colapsado por las inundaciones que se pronostican en la costa norte de Perú debido a El Niño.

El Niño es un fenómeno sin una periodicidad fija que se caracteriza por el calentamiento anómalo del Pacífico tropical, lo que genera lluvias torrenciales en las costas de Ecuador y el norte de Perú, que se ven afectadas por el desborde de ríos e inundaciones.

El episodio actual ha sido catalogado de magnitud extraordinaria debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical se encuentra alrededor de 5 grados por encima del promedio histórico para esta época del año. Ante este escenario, las autoridades proyectan un evento de intensidad superior a la registrada durante episodios especialmente severos, como los de 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017.

Con información de EFE.