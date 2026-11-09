Estados Unidos comprometió su apoyo al Perú para la reconstrucción tras el fenómeno El Niño, de acuerdo con su embajador Bernie Navarro. El interés del país gobernado por Donald Trump va más allá de dotar recursos: apunta a tecnología y cooperación para surgir tras el evento meteorológico y llevar capitales estadounidense en puertos e infraestructura.

Durante el foro “Panorama económico, promoción de la inversión y reconstrucción post fenómeno de El Niño” organizado por El Comercio y América Multimedia, junto a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el embajador Navarro detalló que lo esencial será decretar a tiempo las emergencias una vez que El Niño se manifieste, porque “es el momento en el que más vidas se pueden salvar”, y no debe interpretarse el pedido de ayuda extranjera como señal de debilidad.

“Los Estados Unidos es una relación de 200 años, vamos a estar aquí, vamos a estar presentes, ahora sí”, mencionó.

Navarro sostuvo que Estados Unidos ya es un socio de seguridad del Perú y, debido a El Niño, quieren ampliar su participación en el mercado, aunque exigen claridad en las negociaciones. “Queremos participar y apoyar, dar tecnología (...) Pero también las licitaciones; no queremos ver que vayan para otros países, como pasa muchas veces en estos temas. El hueso para Estados Unidos y el jamón para el otro”, subrayó.

En esa línea, el heraldo de la administración Donald Trump resaltó que están evaluando cuatro proyectos de inversión en Perú, de los cuales, uno estaría “próximo a cerrarse”.

Por tratarse de un secreto de Estado, no reveló cuáles son, mas adelantó que comprenden los rubros infraestructura, puertos y tecnología. También identificó oportunidades para los inversionistas estadounidenses en minería, telecomunicaciones, textiles y turismo.

¿Nuevo USAID?

Navarro aclaró que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID “no regresa, y punto”, pero explicó que ello responde al cambio en la manera de invertir en otros países, especialmente de Sudamérica.

Ahora priorizan la “diplomacia comercial y participación en proyectos que permitan proteger los intereses de los inversionistas”.

“No quiere decir, cuando digo que la USAID no regresa, va a ser diferente. Vamos a hacer ayuda al país, estructurada con el país, de una manera eficaz, que esté llegando a donde tiene que llegar”, dijo.

Estados Unidos apunta a puertos, minería y energía en Perú, de acuerdo con el embajador Bernie Navarro. Foto: Hugo Pérez / GEC

Asimismo, el diplomático puntualizó que avanzan las conversaciones para reducir los aranceles adicionales aplicados por Estados Unidos al Perú, y aseguró que “abogará” para que bajen del 12.5% al 10% —tal como adelantó Gestión—.

Competencia con China

El embajador de Estados Unidos reiteró la importancia de China en el ámbito comercial, tanto para ellos como para Perú, aunque advirtió sobre las prácticas de dumping y la sobreproducción industrial de China, que podrían afectar la competitividad de los fabricantes locales.

A su criterio, se debe vigilar las condiciones con las que ingresan las mercancías extranjeras y analizar si las prácticas comerciales dañan a la industria y empleo peruano.

“Bienvenido al comercio, pero también estudiar las otras partes, las otras formas que hacen negocio”, acotó.

Cooperación nuclear

Navarro respaldó el desarrollo de la cooperación nuclear civil entre Washington y Lima, en un contexto donde se pueden atender las necesidades energéticas de sectores como la minería, la industria y los centros de datos.

Aclaró que esta tecnología puede ser útil para abastecer proyectos mineros ubicados en zonas remotas, donde extender la infraestructura eléctrica convencional puede resultar costoso.

“Creo que las grandes oportunidades, el grande desarrollo del país va a venir a través de la cooperación nuclear civil”, concluyó.