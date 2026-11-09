Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión
Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión
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Whitney Miñán
Whitney Miñán

El Niño es uno de los principales riesgos locales para la economía peruana. Aunque sectores como el agrícola y la pesca son los principales afectados -desde meses atrás ya sienten los embates del fenómeno-, no son los únicos. El sector industrial sabe que si se presentan contingencias logísticas frente a fuertes lluvias o huaicos se pondría en riesgo su actividad.

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