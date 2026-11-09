Hay que recordar que, a agosto del 2026, la manufactura primaria, más asociada a la pesca, se contrajo 6.6%, mientras que la no primaria, de mayor valor agregado, creció solo 1%, según data del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En este contexto, la última Encuesta de Opinión Industrial (EOI), de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), revela el nivel de preparación y acciones concretas de las empresas manufactureras para salir airosas, o menos golpeadas, frente a la anomalía climática.

Por lo pronto, 6 de cada 10 empresas del sector (59%) dicen estar preparadas o muy preparadas para afrontar posibles interrupciones logísticas asociadas a El Niño. La clave, según se muestra, está en los inventarios.

El grupo consultado por la SNI corresponde a rubros como metalmecánica, alimentos, productos de plástico y caucho, proveedores/comercializadores de la cadena de valor de la industria, textil y confecciones, minerales no metálicos, sustancias y productos químicos, bebidas, productos pesqueros, productos de informática, madera y sus productos, actividades de impresión, productos farmacéuticos, entre los principales.

Así se preparan los industriales

El 73% de los encuestados manifestó que su empresa ha incrementado o ha previsto incrementar sus inventarios de insumos, materias primas o productos terminados ante posibles interrupciones logísticas por El Niño.

Además, la cuarta parte de las empresas consultadas señaló que ya han trasladado productos terminados, insumos o materias primas a almacenes cercanos a sus plantas o principales mercados regiones para reducir riesgos, un 13% indicó que prevé trasladarlos y un 11% lo está evaluando.

De hecho, si se interrumpen temporalmente las principales rutas de abastecimiento por el fenómeno climático, el 21% respondió que podrían mantener operaciones por tres o cuatro semanas, mientras que el 32% por más de un mes.

Y, sobre un “plan B” en caso se concrete las dificultades, el 40% afirmó que cuenta o prevé contar con rutas alternativas de abastecimiento o distribución en caso de interrupciones logísticas, el 27% indicó contar con almacenes o centros de distribución alternativos y 24% sostuvo que cuenta con alternativas de transporte para el traslado de insumos o productos.

Expectativas de manufactura

Estas respuestas frente a El Niño se condicen con los recientes resultados de la encuesta de expectativas macroeconómicas del BCRP de octubre. En particular, con las respuestas del sector manufactura.

Tres indicadores son clave: economía, sector y demanda a 3 y 12 meses. Los manufactureros aún se mantienen en casi todos en terreno positivo, aunque son algo menos optimistas que los meses previos.

Por ejemplo, las expectativas de los industriales sobre la economía a 3 meses pasaron de 56.6 (más de 50 es optimismo) a 50 puntos (terreno neutral) el mes pasado. A 12 meses, se redujeron de 64.1 a 61.5 puntos.

Las expectativas sobre el sector, a 3 meses, pasaron de 51.7 a 51.4 puntos; a 12 meses, retrocedieron de 60.6 a 58.1 puntos. Y, sobre la demanda, en el corto plazo, se redujeron de 62.8 a 61.5 puntos; a 12 meses, cayeron de 70 a 63.1 puntos.

Pese a las respuestas de los industriales en la encuesta de la SNI y la del BCRP, las intenciones de invertir y contratar a corto plazo han aumentado. A 3 meses, según la data del ente monetario, el sector manufactura es más optimista en ambos indicadores.

Sin embargo, a 12 meses, la situación es distinta. Si bien se mantienen en terreno positivo, hubo una reducción en octubre.