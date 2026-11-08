El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) indicó que, además de la atención habitual, realizará sus servicios virtuales ante las lluvias asociadas al fenómeno El Niño para que los ciudadanos realicen trámites de identificación y registro civil sin acudir a sus oficinas.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar los servicios a distintas regiones del Perú y evitar desplazamientos ante posibles dificultades en las vías de acceso.

Según indicó la entidad, los ciudadanos podrán acceder a los siguientes servicios de Reniec en línea:

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico.

Duplicado de DNI electrónico.

Renovación por caducidad del DNI electrónico.

Consulta del estado del trámite de DNI.

Rectificación de domicilio vía web.

Rectificación del estado civil de soltero a casado.

Actualización del PIN de seguridad del DNI electrónico.

Solicitud de copias certificadas de actas o partidas.

Obtención del Certificado de Inscripción C4.

Validación de copias certificadas de actas.

Solicitud de devolución por pago de tasas a través de la Mesa de Partes Virtual.

Reniec indicó que renovar el DNI o solicitar el duplicado del DNI azul a electrónico, se necesita la aplicación DNI BioFacial 3.0, que valida la identidad y permite capturar la fotografía del documento.

Por otro lado, para cambiar el domicilio o solicitar un duplicado del DNI electrónico, se requiere la aplicación ID Perú, que verifica la identidad del solicitante.

Si el trámite exige una fotografía nueva, Reniec recomendó tomarla con buena iluminación, fondo blanco y sin sombras, con ayuda de otra persona y a una distancia de entre 1 y 1,5 metros.

Por otro lado, la entidad indicó que se deberá pagar la tasa antes de iniciar el trámite mediante su página web, Yape, agentes BCP, Págalo.pe o el Banco de la Nación.

Para pagar con Yape, primero se debe generar un ticket en el siguiente enlace. Luego, ingresar a “Yapear servicios”, seleccionar “Reniec”, escribir el número del ticket y completar el pago.