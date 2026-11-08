La comuna exhortó a la universidad a subsanar las observaciones para levantar la clausura en el menor plazo posible. Foto: MML
La comuna exhortó a la universidad a subsanar las observaciones para levantar la clausura en el menor plazo posible. Foto: MML
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Redacción Gestión
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luego de identificar incumplimientos de las disposiciones municipales durante la realización de un reciente concierto.

A través de un comunicado, la comuna informó que la medida fue ejecutada por la Gerencia de Fiscalización y Control (GFC), mediante el Acta de Clausura Temporal N.° 0002336. La disposición comprende el desarrollo de eventos deportivos y no deportivos en el recinto.

Según explicó la municipalidad, las observaciones están relacionadas con las medidas de organización y seguridad del evento, especialmente con el control de los accesos y las salidas, aspectos que debían cumplirse para evitar situaciones de desorden y posibles sanciones.

La comuna señaló que la decisión busca proteger la tranquilidad y el bienestar de los vecinos, a quienes considera aliados y una prioridad para la gestión municipal.

La comuna señaló que la decisión busca proteger la tranquilidad y el bienestar de los vecinos, a quienes considera aliados y una prioridad para la gestión municipal. Foto: MML
La comuna señaló que la decisión busca proteger la tranquilidad y el bienestar de los vecinos, a quienes considera aliados y una prioridad para la gestión municipal. Foto: MML

¿Cuándo se reabrirá el estadio de San Marcos?

En el documento, la Municipalidad de Lima exhortó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a subsanar las observaciones identificadas, con el objetivo de que la medida de clausura pueda levantarse en el más breve plazo posible.

Para ello, la casa de estudios deberá cumplir con los procedimientos establecidos y corregir las deficiencias detectadas, a fin de permitir que los próximos espectáculos se desarrollen en condiciones adecuadas de seguridad.

Asimismo, la comuna transmitió un mensaje de tranquilidad a empresarios, promotores y artistas, y aseguró que mantiene su disposición de brindar facilidades y continuar trabajando de manera articulada para la realización de grandes eventos nacionales e internacionales en la capital.

Finalmente, la municipalidad ratificó su compromiso de impulsar este tipo de actividades por su importancia para el desarrollo económico, cultural y turístico de Lima, siempre que se garantice una experiencia segura y ordenada para organizadores, artistas y asistentes.

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