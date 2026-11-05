Fenómeno El Niño. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que sostuvo una reunión con representantes de las principales empresas operadoras de telecomunicaciones para coordinar mecanismos que permitan difundir alertas tempranas a la población y garantizar la continuidad de los servicios de comunicación durante eventuales emergencias.

Durante la reunión, el alcalde destacó la importancia de contar con canales que permitan comunicar oportunamente a la población sobre situaciones de riesgo y las medidas preventivas que debe adoptar. En ese sentido, señaló que los mensajes de texto constituyen uno de los medios más habituales y efectivos para transmitir alertas ante una emergencia.

“Lo que queremos es que, a través de estos mecanismos, podamos llegar a la población en el momento oportuno. El fenómeno de El Niño ya viene generando consecuencias y debemos estar preparados para lo que pueda ocurrir en los próximos meses”, indicó el alcalde.

En el encuentro participaron el gerente municipal, Alejandro Jiménez; el presidente ejecutivo de Osiptel, Rafael Muente; el presidente de la ATU, David Hernández; el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto; el gerente de Emape, Edgar Lara; y representantes de las empresas privadas de telecomunicaciones. (Foto: Difusión)
En el encuentro participaron el gerente municipal, Alejandro Jiménez; el presidente ejecutivo de Osiptel, Rafael Muente; el presidente de la ATU, David Hernández; el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto; el gerente de Emape, Edgar Lara; y representantes de las empresas privadas de telecomunicaciones. (Foto: Difusión)

Monitoreo permanente desde la Sala de Crisis

Por su parte, el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, detalló que se realiza un seguimiento permanente de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, así como de las quebradas activas.

Asimismo, explicó que el monitoreo satelital permite identificar acumulaciones de agua en zonas altas, lo que facilita emitir alertas y orientar una eventual evacuación preventiva.

A su turno,

Esta información facilita la coordinación con las compañías para restablecer las comunicaciones y reconocer qué redes continúan funcionando durante una emergencia, detalló.

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