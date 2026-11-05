El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que sostuvo una reunión con representantes de las principales empresas operadoras de telecomunicaciones para coordinar mecanismos que permitan difundir alertas tempranas a la población y garantizar la continuidad de los servicios de comunicación durante eventuales emergencias.

De acuerdo con el burgomaestre, estas coordinaciones permitirían establecer protocolos para difundir mensajes preventivos, principalmente a través de SMS, dirigidos a las personas que se encuentren en zonas vulnerables ante posibles inundaciones, desbordes de ríos y activación de quebradas.

Durante la reunión, el alcalde destacó la importancia de contar con canales que permitan comunicar oportunamente a la población sobre situaciones de riesgo y las medidas preventivas que debe adoptar. En ese sentido, señaló que los mensajes de texto constituyen uno de los medios más habituales y efectivos para transmitir alertas ante una emergencia.

“Lo que queremos es que, a través de estos mecanismos, podamos llegar a la población en el momento oportuno. El fenómeno de El Niño ya viene generando consecuencias y debemos estar preparados para lo que pueda ocurrir en los próximos meses”, indicó el alcalde.

En el encuentro participaron el gerente municipal, Alejandro Jiménez; el presidente ejecutivo de Osiptel, Rafael Muente; el presidente de la ATU, David Hernández; el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto; el gerente de Emape, Edgar Lara; y representantes de las empresas privadas de telecomunicaciones. (Foto: Difusión)

Monitoreo permanente desde la Sala de Crisis

Reggiardo también explicó que la Municipalidad de Lima cuenta con herramientas de monitoreo y vigilancia que permiten identificar posibles escenarios de riesgo. Entre ellas se encuentran las cámaras de seguridad y los sistemas de simulación que permiten proyectar la acumulación y el desplazamiento del agua en zonas críticas.

Por su parte, el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, detalló que se realiza un seguimiento permanente de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, así como de las quebradas activas.

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Asimismo, explicó que el monitoreo satelital permite identificar acumulaciones de agua en zonas altas, lo que facilita emitir alertas y orientar una eventual evacuación preventiva.

A su turno, el presidente ejecutivo de Osiptel, Rafael Muente, explicó que la institución cuenta con un centro de monitoreo que permite identificar en tiempo real qué empresas operadoras presentan interrupciones en sus servicios y cuáles mantienen sus redes operativas.

Esta información facilita la coordinación con las compañías para restablecer las comunicaciones y reconocer qué redes continúan funcionando durante una emergencia, detalló.