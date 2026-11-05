El impacto de El Niño en la construcción se concentraría inicialmente en la ejecución de obras en las zonas más expuestas, particularmente en el norte del país. (Foto: GEC)
El impacto de El Niño en la construcción se concentraría inicialmente en la ejecución de obras en las zonas más expuestas, particularmente en el norte del país. (Foto: GEC)
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Guadalupe Gamboa
Guadalupe Gamboa

Aunque este año el sector construcción es el más dinámico y viene creciendo a doble dígito, el fenómeno de El Niño podría comprometer la continuidad de las obras durante el verano de 2027.

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