El próximo desastre encontrará viviendas en condiciones muy distintas. Estas son las brechas que explican la vulnerabilidad habitacional en Perú. (Foto: Andina)
El próximo desastre encontrará viviendas en condiciones muy distintas. Estas son las brechas que explican la vulnerabilidad habitacional en Perú. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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La vulnerabilidad de una vivienda empieza con la decisión de construirla sin asistencia técnica. El costo puede permanecer invisible durante años, hasta que un sismo u otro desastres natural como el fenómeno de El Niño (FEN) llegan.

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