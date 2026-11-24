Los oleajes anómalos de intensidad moderada que afectan al litoral peruano han llevado al cierre preventivo de 96 puertos, mientras la Marina de Guerra del Perú advierte que las olas podrían alcanzar hasta el doble de su altura habitual, dependiendo de las características de cada playa.

El contralmirante Jorge Vizcarra, jefe de la Dirección de Hidrografía y Navegación, explicó que el fenómeno comenzó con oleajes provenientes del norte y posteriormente se desplazó hacia el oeste y el sur. Esta evolución viene generando efectos en distintos puntos de la costa, entre ellos la Costa Verde.

“Estamos de moderada intensidad; quiere decir que la ola va a tener el doble de su altura normal. Si en algunas playas hay 50 centímetros, llegará a un metro; eso depende de cada playa porque cada playa tiene una configuración diferente”, señaló Vizcarra a RPP.

Los oleajes anómalos de intensidad moderada afectan actualmente a todo el litoral peruano y han generado el cierre preventivo de 96 puertos. Foto: Andina/referencial.

Nivel del mar también registra incremento

El impacto de los oleajes se suma a un incremento del nivel medio del mar. De acuerdo con Vizcarra, este registra aumentos de entre 60 y 70 centímetros en el norte del país y de alrededor de 50 centímetros en el sur.

A ello se agregan los vientos y la actual fase de luna llena, que genera pleamares y bajamares de mayor amplitud y puede intensificar las condiciones en la franja costera.

El jefe de Hidrografía y Navegación también puso énfasis en el comportamiento de la temperatura superficial del mar. Indicó que las aguas peruanas presentan actualmente una anomalía térmica de 6.22 °C por encima de sus valores normales, asociada al Fenómeno El Niño.

Según explicó, se trata de un registro que supera los eventos históricos documentados por la institución desde 1978. Este calentamiento también se refleja en sectores que habitualmente presentan temperaturas más bajas, como el litoral del Callao, donde actualmente se observan aguas más cálidas.