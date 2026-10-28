Ana Cecilia Gálvez, gerente general de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), señaló a Gestión que las interrupciones en las vías podrían retrasar la llegada de materiales a las obras y elevar los costos de construcción.

Y es que, si estos retrasos obligan a paralizar los trabajos, las inmobiliarias tendrían que seguir pagando al personal y asumiendo los gastos generales durante los días adicionales que demande la ejecución. Parte de estos sobrecostos podría trasladarse al precio de las viviendas, mientras que los desarrolladores asumirían el resto.

Asimismo, señaló que podrían registrarse movimientos en los precios por metro cuadrado durante el cuarto trimestre de 2026 y el primero de 2027, considerando que las lluvias más intensas en el norte del país suelen concentrarse entre enero y marzo. Y añadió que, para evaluar el impacto en esa región, será necesario observar indicadores como el índice de precios al consumidor (IPC) de alimentos y de materiales de construcción.

CODIP advierte sobre el posible impacto de El Niño en los costos de construcción y los precios de las viviendas hacia 2027.

Ahora bien, Gálvez aclaró que todavía no hay indicadores que permitan medir el impacto del Fenómeno de El Niño en el mercado inmobiliario, debido a que las lluvias recién han comenzado y los resultados presentados por CODIP del mercado inmobiliario al tercer trimestre corresponden a Lima Metropolitana y Callao, con cifras cerradas a setiembre.

No obstante, Gálvez precisó que el efecto también podría sentirse en la capacidad de compra de las familias en Lima, si sus ingresos dependen de actividades económicas afectadas por el Fenómeno de El Niño.

Mercado inmobiliario al tercer trimestre de 2026

Los primeros nueve meses del año registraron que las ventas de viviendas en Lima Metropolitana y Callao sumaron 23,626 unidades, un 26% más que en el mismo periodo de 2025, según CODIP. En ese lapso, el índice promedio de absorción mensual subió de 3.9% a 4.5% y llegó a 4.8% en setiembre, reflejando una mayor velocidad de colocación de las unidades disponibles.

Mientras que por el lado de los precios, el valor promedio por metro cuadrado registró un alza de 2.8% entre setiembre de 2025 y setiembre de 2026. Por su parte, el ticket promedio por vivienda retrocedió de S/ 453,356 a S/ 440,565, entre enero y setiembre de 2025 y el mismo periodo de 2026, mientras que el área promedio de los departamentos vendidos disminuyó de 66.1 m² a 64.3 m². Asimismo,el plazo estimado para agotar el inventario se redujo a 20 meses en setiembre, frente al promedio histórico de 27 meses.

El mercado inmobiliario en Lima Metropolitana y Callao registró 23,626 viviendas vendidas entre enero y setiembre de 2026.

Así, el mercado limeño registraba un mayor dinamismo comercial y un avance moderado del precio por metro cuadrado antes de que fuera posible medir los efectos del Fenómeno de El Niño. La evolución de los costos de construcción, los precios de las viviendas y la capacidad adquisitiva de los compradores en los próximos meses permitirá evaluar si las lluvias alteran este comportamiento.