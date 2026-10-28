Los mayores costos de construcción por posibles interrupciones viales podrían trasladarse parcialmente a los compradores.
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Dax Canchari Reyes
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Las lluvias asociadas al Fenómeno de El Niño podrían interrumpir el transporte de materiales hacia las obras y elevar los costos de construcción, con un eventual traslado parcial de esos sobrecostos al precio de las viviendas. ¿Cómo podría repercutir este escenario en el mercado inmobiliario hacia el cierre de 2026 y el primer trimestre de 2027?

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