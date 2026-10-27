Casas ubicadas en quebradas corren riesgo. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, admitió este martes que el Estado no tiene la capacidad de reubicar a todas las familias que viven en las quebradas y que están amenazadas por las lluvias generadas por el fenómeno El Niño.

, refirió.

En ese marco, Arnillas mencionó que el Gobierno continúa con los trabajos de descolmatación en las quebradas para evitar posibles desbordes de ríos en los próximos meses.

“Estamos descolmatando quebradas, estamos trabajando para descolmatar cauces, la maquinaria está a tope trabajando incluso dos turnos por día, pero con eso no basta; las familias que viven dentro de las quebradas tienen que tomar conciencia, ellos mismos tienen que tomar conciencia de la situación”, dijo.

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, en Arequipa. Foto: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, en Arequipa. Foto: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Lluvias inician en noviembre

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, proyectó anoche que el periodo de fuertes lluvias, producto del fenómeno El Niño, comenzará entre mediados y finales de noviembre.

, manifestó.

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