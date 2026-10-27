El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, admitió este martes que el Estado no tiene la capacidad de reubicar a todas las familias que viven en las quebradas y que están amenazadas por las lluvias generadas por el fenómeno El Niño.

“El Estado no puede cubrir todo eso; cada familia tiene que tomar conciencia de la situación, cada (fenómeno) del Niño que ocurre, las familias, cuando entra el agua, se ven perjudicadas, salen de la situación y luego vuelven a entrar a la torrentera, están construyendo casas en medio del cauce de la torrentera, tienen que tomar conciencia de eso”, refirió.

En ese marco, Arnillas mencionó que el Gobierno continúa con los trabajos de descolmatación en las quebradas para evitar posibles desbordes de ríos en los próximos meses.

“Estamos descolmatando quebradas, estamos trabajando para descolmatar cauces, la maquinaria está a tope trabajando incluso dos turnos por día, pero con eso no basta; las familias que viven dentro de las quebradas tienen que tomar conciencia, ellos mismos tienen que tomar conciencia de la situación”, dijo.

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, en Arequipa. Foto: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Lluvias inician en noviembre

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, proyectó anoche que el periodo de fuertes lluvias, producto del fenómeno El Niño, comenzará entre mediados y finales de noviembre.

“Entonces estamos presenciando en el mes de octubre que las lluvias están ya llegando producto de este fenómeno que está en este momento afectando al país. Sin embargo, la autoridad digamos de pronóstico nos dice que puede llegar hacia finales de noviembre. Otros expertos nos dicen que puede llegar el 15 de noviembre. Entonces creemos que va a ser en noviembre la llegada de las lluvias intensas”, manifestó.