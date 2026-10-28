Las empresas deben asumir que la sostenibilidad requiere recursos, pero también preguntarse cuál es el costo de no gestionarla, dice la ejecutiva de Pacto Global de las Naciones Unidas. (Foto: Diario Gestión)
Las empresas deben asumir que la sostenibilidad requiere recursos, pero también preguntarse cuál es el costo de no gestionarla, dice la ejecutiva de Pacto Global de las Naciones Unidas. (Foto: Diario Gestión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La sostenibilidad ya forma parte de la agenda de las empresas peruanas; sin embargo, el mayor desafío hoy está en pasar de la declaración a la acción y traducirla en indicadores, eficiencias y menores riesgos para el negocio. Esta fue una de las conclusiones del panel “Empresas resilientes: cómo convertir desafíos en ventajas competitivas”, durante el evento Perspectivas Económicas 2027: las decisiones empiezan hoy.

TE PUEDE INTERESAR

Gestión pondrá en agenda la sostenibilidad empresarial en evento “Perspectivas Económicas”
Líderes de sostenibilidad: ¿el apoyo del CEO es suficiente para las estrategias ESG?
Informes de sostenibilidad: ¿realmente preparan a las empresas para riesgos climáticos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.