El desempeño de las mineras habría sido respaldado, en particular, por los precios del cobre, estaño, plata, zinc y oro, según Intéligo SAB. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)
El desempeño de las mineras habría sido respaldado, en particular, por los precios del cobre, estaño, plata, zinc y oro, según Intéligo SAB. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Las utilidades de las principales empresas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) habrían crecido, en conjunto, a dos dígitos durante el tercer trimestre del 2026, frente al mismo periodo del año previo, según informes de corredoras bursátiles locales. Sin embargo, el ritmo de avance habría disminuido, ¿a qué se debe?

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