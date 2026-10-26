Intéligo SAB estima que el incremento de las ganancias habría sido de 37.8%, mientras para Kallpa SAB habría sido de 39.8%.

En el segundo y primer trimestre del 2026 el avance interanual fue de 75% y 45%, respectivamente, y en el último trimestre del 2025 se reportó una subida de 66% en los beneficios.

Según Intéligo SAB, la minería habría liderado el crecimiento en ganancias, con un alza interanual de 53.3%, por impulso de los altos precios de los metales, aunque con “señales de moderación”.

Kallpa SAB coincide en que el aumento habría sido apuntalado por las empresas extractivas, en las que estima que el aumento de las utilidades habría sido de 55%.

Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB, resumió que durante el tercer trimestre se habría observado, en general, una “desaceleración” en la expansión de los beneficios de las compañías líderes del país y señala dos factores principalmente: efectos de El Niño en los sectores energético y financiero, y un aumento de costos en minería.

Minería

La minería habría continuado con un desempeño sólido durante el tercer trimestre del 2026, aunque con una moderación en las tasas de crecimiento de las utilidades respecto de trimestres previos, favorecida aún por el efecto precio, aunque este último habría empezado a atenuarse, según Intéligo SAB.

El desempeño habría sido respaldado, en particular, por los precios del cobre, estaño, plata, zinc y oro, resalta el informe.

“Ese contexto (de precios altos) habría permitido compensar menores volúmenes en algunas operaciones, como la reducción de producción de cobre en Cerro Verde y Minsur, menores toneladas de estaño en San Rafael y ciertas restricciones operativas en Buenaventura y Volcan. En consecuencia, las compañías de la muestra habrían continuado registrando una expansión de ebitda y una mejora general de márgenes, aunque habría sido parcialmente acotada por mayores costos operativos, reflejando una adecuada capacidad para capturar el ciclo favorable de precios de los metales”, sostuvo Intéligo.

Contreras refirió que en el tercer trimestre del año los precios de los metales fueron menores a los del segundo. Pese a ello, como superan hoy las cotizaciones del 2025, se prevé “un buen performance” para compañías como Cerro Verde, Southern, Buenaventura, Nexa y Volcan, dijo.

No obstante, no todas son buenas noticias en minería. “Muchas de ellas (las mineras) habrían tenido un fuerte aumento de costos”, estimó el analista de Kallpa SAB.

“Como los metales han “volado”, los proveedores también quieren una tajada. Hay un arrastre, en general, (del alza de los metales) en todos los proveedores mineros”, aseveró.

Sector construcción

El sector construcción habría reportado un trimestre de sólido crecimiento, impulsado principalmente por el dinamismo de la inversión privada, la ejecución de obras y la autoconstrucción, sostiene Intéligo SAB.

“Ese entorno favorable habría continuado siendo un factor determinante para el crecimiento de los ingresos de Cementos Pacasmayo y Unacem”, agrega.

Kallpa SAB calcula que el resultado neto del sector infraestructura habría avanzado 32.9% interanual en el tercer trimestre.

Cementeras. Sus resultados habrían sido impulsados por la inversión privada, ejecución de obras y autoconstrucción. (Fuente: Andina)

Sector financiero

De acuerdo con información de la SBS, el sector financiero habría tenido un buen desempeño, aunque con un ROE (retorno sobre capital) de 21%, por debajo del 22.6% del trimestre anterior, señala Intéligo.

La menor rentabilidad habría respondido principalmente al aumento del costo del riesgo de 1.75% a 2.05% por mayores provisiones ante los riesgos asociados a El Niño. Dicho impacto habría sido atenuado, aunque no compensado por completo, por un NIM (diferencia entre intereses que un banco cobra a sus deudores y los que paga a los ahorristas) resiliente de 6.6%, sostiene la SAB.

En tanto, la cartera de créditos habría seguido en expansión, sin variaciones relevantes en la morosidad, destaca Intéligo.

De forma similar, Kallpa SAB calcula que el sector financiero habría incrementado en 9.5% sus utilidades en el periodo de análisis, por mayores ingresos financieros, lo que habría sido contrarrestado por el aumento en provisiones.

La cartera de créditos de los bncos habría seguido en expansión en el tercer trimestre. (Foto: GEC)

Sector eléctrico

A su vez, el sector eléctrico habría registrado un crecimiento de 7.1% en la generación en el trimestre, impulsado principalmente por la térmica (15.7%) y, en menor medida, por los recursos energéticos renovables o RER (1.6%), según Intéligo.

Contreras explicó que, ante la ausencia de lluvias en algunas partes del país por El Niño, se redujo la generación hidroeléctrica, y se activó en su lugar la producción térmica de energía.

En consumo, las ganancias del sector habrían subido 4.3% en el periodo de análisis, impulsadas por el alza de 15.4% en las utilidades de Alicorp, según Kallpa SAB. Sin embargo, las de Inretail habrían bajado en 3.6%, añade.

Trimestre actual

Las ganancias de las firmas líderes de la BVL en el actual trimestre dependerán de cómo evolucione El Niño, pues este puede elevar las provisiones de los bancos, afectar al sector eléctrico y a las empresas relacionadas con la infraestructura, como las cementeras, según Marco Contreras, de Kallpa SAB.

Las más ganadoras

Credicorp, Southern Copper, Cerro Verde e IFS fueron las empresas que más habrían ganado en el tercer trimestre del 2026, según Kallpa SAB, con beneficios de S/ 6,544.7 millones, S/ 5,935.3 millones, S/ 1,789.6 millones y S/ 1,694.9 millones, respectivamente.

Además, Credicorp, Southern Copper, Cerro Verde e IFS habrían aumentado sus utilidades en 9.6%, 56.1%, 61% y 8.9%, en ese mismo orden.